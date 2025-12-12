Ayoub Bouaddi n'exclut pas de rejoindre un autre club européen

-
"Comme j'en ai parlé avec le président de Lille, il y aura un choix qui va se faire en fin de saison et tout est possible", a indiqué le joueur de 18 ans dans un entretien avec L'Equipe.
Tout en admettant qu'un départ "reste totalement exclu" cet hiver, le milieu central de Lille a laissé entrevoir un possible changement de cap pour la prochaine saison.
Dans le viseur de Manchester United, Arsenal, PSG ou encore du Real Madrid et de la Juventus, Bouaddi a affirmé qu'il préfère se focaliser sur "le projet lillois" et prendre tout son temps avant de trancher.
"J'ai prolongé jusqu'en 2029 et l'année prochaine c'est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose", a-t-il expliqué.
Formé à l'AFC Creil, le jeune franco-marocain avait signé son premier contrat professionnel au LOSC Lille pour trois ans. Evoluant dans les Espoirs français, Ayoub Bouaddi se distingue par un style de jeu mûr et réfléchi, rare pour son âge, et impressionne par son calme et sa vision du jeu.