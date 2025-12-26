Les meilleurs buteurs de la Coupe d’Afrique des nations

La 35ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) se présente pour les joueurs comme une opportunité de réaliser des exploits et d'entrer dans le livre des records qui resteront longtemps dans les mémoires. Voici un aperçu des meilleurs buteurs de l’histoire de la phase finale de la CAN.



Didier Drogba (Côte d'Ivoire) – 11 buts



L’un des meilleurs attaquants de sa génération au monde, Drogba a participé à cinq éditions de la CAN et a marqué 11 buts en 21 matches, soit un taux de 0,45 but par match. Il faisait partie de la « Génération dorée » de la Côte d’Ivoire mais n’a jamais soulevé le trophée de la CAN, malgré avoir été finaliste en 2006 et 2012. Il a terminé avec 65 buts en 105 sélections toutes compétitions confondues, ce qui en fait le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire.



Hossam Hassan (Egypte) – 11 buts



Hassan a disputé sept phases finales de la CAN, dont trois remportées en 20 ans d’intervalle. La première fois, c’était en 1986, avant que son premier but lors de la finale, 12 ans plus tard, permette à l’Egypte de battre l’Afrique du Sud 2-0. Il a été co-meilleur buteur de ce tournoi avec Benni McCarthy, avec sept buts chacun. Son dernier but est survenu en 2006, lorsque l’Egypte battait la RD Congo 4-1 en quart de finale, pour aller à nouveau remporter le trophée. Il a marqué 11 buts en 21 matches en phase finale. Il est le meilleur buteur égyptien de tous les temps avec 69 buts en 177 sélections.



Patrick Mboma (Cameroun) – 11 buts



Mboma a été un élément clé des équipes camerounaises qui ont remporté le trophée de la CAN en 2000 et 2002. Il a marqué 11 buts en 17 matchs (0,65 par match) lors de quatre participations en phase finale. Cela comprend un triplé contre le Zimbabwe en 2004. Il a marqué lors de la finale décisive de 2000 remportée par le Cameroun face au Nigeria et a marqué un but crucial lors d'une victoire 1-0 en quart de finale contre l'Égypte deux ans plus tard alors que les Lions indomptables défendaient leur titre.



Hassan El-Shazly (Egypte) – 12 buts El-Shazly est le meilleur buteur de l'histoire du football mondial, avec 12 buts en huit apparitions, soit 1,50 but par match. Il a disputé trois phases finales, en 1963, 1970 et 1974, et a inscrit un triplé contre le Nigeria lors de la première de ces phases finales. Il a marqué six buts dans cette compétition et a remporté le Soulier d'or. Il en a marqué cinq autres en 1970, dont un triplé contre la Côte d'Ivoire, ce qui fait de lui aujourd'hui encore le seul joueur à avoir réussi deux triplés en phase finale. Il a marqué un but en finale en 1974 et a terminé avec un total impressionnant de 49 buts internationaux en 62 sélections.



Rashidi Yékini (Nigeria) – 13 buts



L’attaquant costaud a aidé le Nigeria à remporter le titre de la CAN en 1994 et a été finaliste à trois reprises en 1984, 1988 et 1990. Souvent considéré comme le plus grand attaquant nigérian de tous les temps, Yékini a remporté le Soulier d’or et le titre de meilleur joueur lors de la CAN 1994, qui a vu le Nigeria remporter le trophée. Il a également été une star pour le Nigeria lors de la Coupe du monde de la FIFA la même année. Il a terminé sa carrière internationale avec 37 buts en 62 sélections, ce qui en fait le meilleur buteur de tous les temps des Super Eagles. Treize de ces buts ont été inscrits en 20 apparitions en phase finale de la CAN.



Laurent Pokou (Côte d'Ivoire) – 14 buts



Pokou a remporté deux fois le Soulier d’or de la CAN. D'abord en 1968 lorsqu’il a marqué six buts, et deux ans plus tard lorsqu’il en a marqué huit autres. Cela inclut cinq buts en un seul match contre l'Ethiopie, ce qui reste un record de la CAN. Malheureusement pour lui, les Eléphants n'ont pas atteint la finale à aucune de ces deux occasions. Mais son bilan de 14 buts en 12 matchs et un ratio «buts par match» de 1,17 le placent au deuxième rang après El-Shazly parmi les meilleurs buteurs.



Samuel Eto'o (Cameroun) – 18 buts



Le buteur le plus prolifique de l'histoire de la phase finale de la CAN est Eto'o. Il a inscrit 18 buts en 29 apparitions (0,62 but par match) sur six tournois entre 2000 et 2010. Les deux premières fois, il a soulevé le trophée avec les Lions indomptables, mais c'est en 2006 et 2008 (cinq buts dans les deux cas) qu'il a remporté le Soulier d'or à deux reprises. Sa longue et riche carrière internationale a duré 17 ans entre 1997 et 2014, période durant laquelle il a été sélectionné à 114 reprises et a marqué 56 buts. Il est ainsi le meilleur buteur camerounais de tous les temps.

