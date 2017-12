Vivement une journée de bon augure pour le CHAN

La dernière journée de la phase aller du championnat national de football Botola Maroc Telecom Elite 1 se joue ce samedi et dimanche, clôturant ainsi une dem-saison marquée par un sentiment d’insatisfaction dû essentiellement à une programmation laissant à désirer.

Pour cette journée, c’est le Raja qui ouvre le bal en recevant le RAC au complexe Moulay Abdallah de Rabat à partir de 15h. Malgré le fait d’évoluer loin de ses bases, le RCA s’accroche aux équipes du haut du tableau et tentera de remporter son duel pour pouvoir continuer de prétendre au titre de champion d’hiver. Pour le RAC, la tâche ne sera pas facile mais une surprise n’est pas à exclure.

En même temps, le KACM accueille la Renaissance de Berkane à Safi. Occupant le milieu du tableau, les deux équipes auront les yeux fixés sur les trois points de la victoire qui leur permettront de finir la première tranche de la saison sur une note positive, sachant que toutes deux comptent un match en retard.

A 17h, au Complexe de Khouribga, l’OCK reçoit l’AS FAR. Un match plutôt équilibré entre deux formations qui se cherchent encore, avec un petit avantage pour les hommes de Khairi qui semblent plus déterminés à vouloir réussir de bons résultats. Les locaux, malgré un jeu plaisant d’un groupe revisité depuis quelque temps, continuent d’encaisser des buts à un moment où il n’en est plus question.

A 19h, au Stade Moulay Hassan, le FUS sera à rude épreuve face au RCOZ. Si tout laisse croire que les poulains de Regragui ont l’avantage du terrain et du public, il serait naïf de présenter l’adversaire comme l’équipe facile à vaincre. Une rencontre passionnante entre des Rbatis qui cherchent à retrouver l’étoffe d’antan et un adversaire qui veut confirmer sa présence en D 1.

A 19h toujours, l’Ittihad de Tanger reçoit le CRA au grand stade de Tanger. Après avoir récupéré leur position de dauphin, les Tangérois tenteront de faire mieux et d’attendre un faux pas du leader pour s’accaparer de la première place. En face, ayant enregistré de bons résultats au cours des dernières journées, le CRA se présente en adversaire coriace, capable de pencher la balance de son côté comme de coutume.

Pour ce qui est des rencontres programmées dimanche, le Hassania d’Agadir accueille le MAT à partir de 13h au stade Adrar. Le HUSA, en leader avec 26 points, part favori face à la lanterne rouge qui n’en compte que 6. Une situation inhabituelle pour les hommes de Youssef Fertout qui n’ont réussi en 14 journées qu’une seule victoire contre 10 défaites. Un autre faux pas risque d’affecter davantage le moral des joueurs et de mettre en doute le travail de tout un groupe.

Le Wydad se déplacera à Khénifra pour affronter le CAK au stade municipal (15h00). Un déplacement périlleux pour les coéquipiers de Nekkach qui cumulent des défaites et semblent sombrer dans une situation de doute extrême. La victoire s’impose donc, mais elle sera difficile face au CAK qui s’embourbe à la 14e place et qui a besoin lui aussi des trois points pour mieux voir la suite de l’exercice.

A 15h aussi, le stade El Massira de Safi sera le théâtre du derby qui opposera l’OCS au DHJ. Les locaux, connaissant des hauts et des bas malgré un groupe plutôt homogène, n’auront pas droit à l’erreur s’ils veulent se réconcilier avec leur public. De l’autre côté, animés par une troisième place au classement et un souhait de vouloir mieux faire, les hommes de Talib disposent de tous les atouts pour venir à bout de leur adversaire et prétendre au podium au terme de l’exercice.