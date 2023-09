Víctor Francos Díaz: La candidature Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation du Mondial 2030 est sur la bonne voie

La candidature conjointe du Portugal, de l'Espagne et du Maroc pour organiser la Coupe du monde de football 2030 est ''sur la bonne voie'', a souligné, jeudi, Víctor Francos Díaz, secrétaire d'Etat espagnol aux sports et président du Conseil supérieur des sports.

''La candidature est sur la bonne voie, les fédérations impliquées sont en contact, et le gouvernement espagnol est engagé et pousse du mieux qu'il peut'', a indiqué M. Francos dans des déclarations à la presse.



''Le plus important, c'est que nous avons la meilleure offre et que nous avons de fortes chances de gagner le pari d’organiser la Coupe du monde 2030'', a soutenu le responsable espagnol.

Dans ce sens, il a rappelé que le président du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sanchez, a tenu, cette semaine, une réunion avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour exprimer le soutien du gouvernement à cette candidature.



A l’issue de cette rencontre, M. Sanchez a affirmé que la candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal était un ''projet solide et ambitieux'', rappelle-t-on.

''L'Espagne travaille avec le Portugal et le Maroc sur une candidature solide pour la Coupe du Monde 2030'', avait fait valoir le chef de l’exécutif espagnol.



SM le Roi Mohammed VI a annoncé la candidature conjointe du Maroc, avec l'Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du monde 2030, le 14 mars à Kigali, dans un message à l'occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).



Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le Souverain.



SM le Roi a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.



La Commission tripartite Espagne-Maroc-Portugal de candidature pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 a tenu, le week-end dernier, sa première réunion à Madrid. La prochaine réunion de travail aura lieu le 4 octobre prochain à Rabat, en présence des présidents des trois Fédérations.