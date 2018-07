Victoire de Suleiman Zanfari à Lonato

Le jeune pilote Suleiman Zanfari, qui défend les couleurs marocaines dans le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA, a brillé récemment sur le circuit de Lonato dans le cadre du Championnat d’Italie ACI Sport. Le champion de F1 brésilien Emerson Fittipaldi lui a remis la Coupe consacrée au vainqueur de la course 1 dans la lignée des victoires Lotus.

Suleiman Zanfari a choisi le team Lotus Kart pour participer cette saison aux compétitions de la catégorie internationale OK-Junior. A Lonato, il pilotait son Tony Kart équipé d’un moteur Vortex préparé par WARD Racing. Sur le fameux tracé de South Garda Karting, Suleiman était le plus rapide des essais libres et avait réalisé le 3e meilleur temps des essais qualificatifs à seulement 8 centièmes de seconde de la pole position. Lors du warm-up samedi matin, il était crédité du meilleur temps absolu du meeting, 48’’178.

Suleiman effectuait ensuite un parcours impressionnant dans les manches qualificatives en obtenant deux belles victoires après avoir mené de bout en bout les courses. Dépassé au début de la course 1, il reprenait les commandes et creusait implacablement l’écart dans les huit derniers tours pour signer une nouvelle victoire. Pilote Lotus Kart, il a reçu la Coupe consacrée au vainqueur des mains du Brésilien Emerson Fittipaldi, champion du monde de Formule 1 en 1972 avec Lotus !

La course 2 s’élançait selon une grille inversée. Suleiman était déjà revenu en 3e position après trois tours. Il était pointé second au 5e passage et s’appliquait à réduire l’écart de plus de deux secondes qui le séparait du leader en réalisant le meilleur tour en course. La jonction s’opérait à deux tours de l’arrivée, mais malgré une ultime attaque, Suleiman terminait 2e à 65 millièmes du vainqueur.

«Le week-end s’est très bien passé, pour l’équipe et pour moi», confiait Suleiman. «Nous avons été très performants dans toutes les phases de cette compétition. C’est une grande satisfaction d’avoir gagné la course 1 et d’être si près de la victoire dans la course 2. J’étais très à l’aise sur la piste de Lonato et c’est de très bon augure pour la 2e épreuve du Trophée Académie qui va se dérouler sur ce même tracé dans deux semaines. J’ai été très ému qu’Emerson Fittipaldi me remette la coupe sur le podium de la course 1, d’une part parce que c’est un champion emblématique d’une grande époque de la Formule 1 et parce que nous partageons les couleurs d’une marque prestigieuse comme Lotus, d’autre part. On peut y voir un signe !»

M.M