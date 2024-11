Victoire Kenyane au semi-marathon international de Laâyoune

Le Kényan Kiplimo Laban et sa compatriote Kimutai Jepkosgei ont remporté, dimanche, la 24ème édition du semi-marathon international de Laâyoune, un événement sportif placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre des festivités marquant la célébration du 49ème anniversaire de la Marche Verte.



Le coureur kényan a parcouru les 20 km de l'épreuve en 1h 46sec, devançant les Marocains Yassine El Alami (1h 01mn 12sec) et Ahmed El Hassouni (1h 01mn 14sec).

Chez les dames, Jepkosgei s'est imposée en 1h 09mn 24sec, suivie de sa compatriote Chepkoech Faith (1h 10 mn 07s) et de la Marocaine Rkia El Moukim (1h 10mn 25sec).



Initiée par l'Association Chabab Sakia El Hamra d'athlétisme, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA) et de la Ligue régionale d'athlétisme, avec le concours de plusieurs partenaires, cette manifestation sportive a tenu toutes ses promesses avec une participation massive de près de 3.000 athlètes issus de différents pays.



De même, deux courses ont été organisées pour les jeunes de moins de 16 ans sur une distance de 3 km et une autre de 5 km au profit des élèves et étudiants des instituts et établissements universitaires, l’objectif étant d’encourager cette catégorie à pratiquer l’athlétisme et rapprocher le sport des générations montantes.



Grâce à l’excellence de son organisation, le semi-marathon de Laâyoune qui a été homologué par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) et l'Association internationale des courses sur route, a acquis au fil des années une grande notoriété.



Au terme de cette compétition, des Prix ont été remis aux vainqueurs, en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, du président de la commune, Moulay Hamdi Ould Errachid, de consuls généraux de pays arabes et africains accrédités à Laâyoune et des élus.