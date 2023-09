Vaste campagne de don de sang en solidarité avec les victimes du séisme

A El Jadida



Des centaines de citoyens ont exprimé, samedi au Centre de transfusion sanguine d'El Jadida, un bel élan de solidarité, en se portant volontaires en masse pour donner leur sang en guise de soutien aux victimes du séisme qui a frappé, vendredi soir, plusieurs régions du Maroc.



Initiée par le Centre de transfusion sanguine d’El Jadida, en coordination avec l’hôpital provincial Mohammed V et les autorités locales, cette opération de collecte de sang a mobilisé quelques 22 médecins, 28 infirmiers et infirmières, soutenus par des dizaines de volontaires et de stagiaires, pour recevoir les donneurs qui s’y sont rendus massivement pour faire don de leur sang dans de bonnes conditions.



"Nos équipes ont été bon pied bon œil pour réussir cette opération", a assuré la Directrice de l’hôpital Mohammed V d'El Jadida, Attmir Nour Al Houda, dans une déclaration à M24, chaîne d’information en continu de la MAP, ajoutant que le centre a enregistré, pour cette journée de samedi, près de 450 donneurs de sangs.



L'objectif de cette initiative solidaire et humaine est de "renflouer les réserves de sang et d'encourager les donneurs potentiels à se rendre à tout moment au service de collecte de sang", a-t-elle dit.



De leur côté, de nombreux donneurs de sang ont montré leur implication dans cette opération, affichant une mobilisation inédite et un sens élevé de citoyenneté et de solidarité pour aider les personnes affectées par cette rude épreuve.

Devant le Centre régional de transfusion sanguine, une tente dressée pour accueillir les donneurs, était pleine à craquer, quelques heures seulement après le lancement de l’appel de solidarité.



La population d'El Jadida a, ainsi, réagi rapidement à cet appel, afin de collecter le maximum de poches de sang pour sauver des vies et répondre aux besoins croissants des hôpitaux en cette matière vitale, notamment pour les citoyens sinistrés dans les zones touchées par le séisme d’Al Haouz.



"Nous sommes venus faire don de sang aux sinistrés du séisme", a indiqué à M24 Meryem Ziani, une des centaines de volontaires du don de sang, ajoutant: "nous sommes venus répondre au devoir national, encore plus important et urgent en ces moments difficiles que traverse le pays. Une centaine de personnes nous précède, et nous sommes prêts à attendre que notre tour arrive et à refaire ce geste autant que possible".



De son côté, Mohammed Aboulkhassib, un autre donneur, a appelé les citoyens "à se rendre massivement au Centre de Transfusion Sanguine d’El Jadida pour contribuer à cette initiative de solidarité et sauver des victimes".



Plusieurs autres donneurs de sang ont souligné l'importance du don en tant que "devoir national et religieux auquel s'attachent les Marocains", relevant que les citoyens "ne doivent pas se contenter de faire don de leur sang seulement dans ces circonstances difficiles, mais ils doivent s'habituer à ce genre d'initiatives".



A Tanger



Une vaste campagne de don de sang a été lancée à Tanger, avec une forte mobilisation des citoyens, en solidarité avec les victimes du séisme, qui a frappé la veille la province d'Al Haouz et les zones avoisinantes.



Le personnel médical relevant de la direction provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale, du Centre régional de transfusion sanguine, du Centre hospitalier régional Mohammed V et du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI, a répondu à l'appel à une mobilisation globale pour accueillir les donneurs de sang, afin de renflouer les stocks en cette matière vitale et de sauver la vie des blessés.



Au Centre régional de transfusion sanguine de Tanger, les citoyens ont afflué en masse, dès les premières heures du samedi, pour donner leur sang dans un élan de solidarité visant à sauver la vie des victimes du séisme.



Dans une déclaration à la MAP et à sa chaine de l'information en continu M24, le directeur du Centre hospitalier régional Mohammed V de Tanger, Hassani El Mehdi, a souligné que l'ensemble du personnel médical et paramédical du Centre de transfusion sanguine a été mobilisé suite au séisme qui a frappé la province d'Al Haouz, précisant que les citoyens ont, avec beaucoup de patriotisme et de solidarité, répondu massivement à l'appel au don du sang lancé par le Centre au profit des blessés.



Il a relevé qu'une unité mobile de don de sang a été déployée au centre-ville pour accueillir les donneurs, tandis que les préparatifs sont en cours pour le lancement d'une deuxième unité mobile, notant que ces unités accueilleront les citoyens tout au long de la journée au cours des prochains jours, en vue de renflouer le stock national de sang.



Le CHU "Mohammed VI" de Tanger organise également, à partir de ce samedi, une campagne de don de sang à l'unité de don installée au sein du Centre, où des dizaines de personnels médicaux et de citoyens ont afflué pour donner leur sang.

La réponse volontaire immédiate et massive des citoyens aux appels au don de sang lancés dans les différentes villes du Royaume reflète les valeurs de solidarité et d'entraide qui caractérisent la société marocaine.



A Fès-Meknès



Les habitants de la région Fès-Meknès ont afflué en masse, samedi, au centre régional de transfusion sanguine pour donner leur sang en guise de solidarité avec les victimes du séisme qui a frappé la veille la région de Marrakech-Safi.



Dès l'ouverture du centre, une file d’attente interminable de donneurs, hommes et femmes, s'est formée pour participer à cet élan de solidarité destiné à renflouer les stocks des produits sanguins des hôpitaux et sauver des vies humaines.



Dans une déclaration à la MAP, le responsable de communication au Centre régional de transfusion sanguine de Fès, Abderrahim Benyazghi, a souligné que cette grande affluence des citoyens pour donner leurs sangs incarne la solidarité et la communion qui animent les Marocains ainsi que leur mobilisation spontanée pour venir en aide aux victimes du séisme qui a fait plusieurs morts et blessés.



Ainsi, des centaines de personnes se sont inscrites pour contribuer au geste de solidarité de don de sang, a fait savoir Dr. Benyazghi, tout en saluant la grande adhésion des citoyens à cette initiative humanitaire.

Le CRTS de Fès sera ouvert toute la semaine pour recevoir tous les donneurs du sang, a-t-il tenu à faire savoir.



De nombreux donneurs de sang ont, de leur côté, souligné que cette action de solidarité tend à contribuer à sauver des vies humaines suite au séisme qui a touché la région de Marrakech-Safi, tout en appelant leurs compatriotes à répondre massivement à cet appel afin de pallier au manque de cette matière vitale pour la vie des gens.



Le séisme qui a frappé, vendredi soir, la province d'Al Haouz, a fait 1.037 morts et 1.204 blessés, dont 721 grièvement, selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, arrêté samedi à 13h00.



A Tiznit



La Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Tiznit a lancé, samedi, un appel au don de sang suite au séisme qui a frappé vendredi soir, la province d'Al Haouz.

Cette initiative solidaire et humaine vise à renflouer les réserves de sang au niveau de l'Hôpital provincial Hassan I de Tiznit, et à encourager les donneurs potentiels à se rendre à tout moment au service de collecte de sang.



Le séisme qui a frappé, vendredi soir la province d'Al Haouz, a fait 1.037 morts et 1.204 blessés, dont 721 grièvement, selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, arrêté à 13h00 samedi.



A Agadir



Le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) d'Agadir est mobilisé pour accueillir les donneurs de sang dans les meilleures conditions et venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé, vendredi soir, la province d'Al Haouz.



Dès les premières heures de la journée de samedi, les populations d'Agadir ont commencé à affluer massivement vers cette structure de santé pour faire don de leur sang.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du CRTS d'Agadir, Abdelatif Amou a indiqué que cette initiative humanitaire vise à collecter le maximum de poches de sang pour sauver des vies et répondre aux besoins croissants des hôpitaux en cette matière vitale, notamment pour les citoyens sinistrés dans les zones touchées par le séisme.

Le CRTS a ainsi déployé tous les moyens logistiques et humains afin de réunir les conditions de réussite de cette opération, a-t-il ajouté.



A Taroudant



Les citoyens ont afflué massivement, dès les premières heures de la journée de samedi, au centre de transfusion sanguine relevant du Centre hospitalier El Mokhtar Soussi à Taroudant, pour faire don de leur sang, suite au tremblement de terre qui a frappé, vendredi soir, la province d'Al Haouz.



Ainsi, la population de Taroudant et ses environs a réagi rapidement à l'appel de dons de sang en vue de renflouer les réserves de sang et d'encourager les donneurs potentiels à se rendre à tout moment au service de collecte de sang.



Dans une déclaration à la MAP, Rachida El Harouch, infirmière au centre de transfusion sanguine a indiqué que nombre de citoyens ont afflué, tôt samedi matin sur le centre régional de transfusion sanguine de la ville, pour donner leur sang dans un élan de solidarité visant à sauver les vies des victimes du séisme qui a fait plusieurs morts et blessés.



Et d'ajouter que cette initiative humanitaire entend collecter le maximum de poches de sang pour sauver des vies et répondre aux besoins croissants des hôpitaux en cette matière vitale, notamment pour les citoyens sinistrés dans les zones touchées par le séisme d'Al Haouz.



A Casablanca



Plusieurs Casablancais ont afflué, tôt samedi matin sur le centre régional de transfusion sanguine de la ville, pour donner leur sang dans un élan de solidarité visant à sauver les vies des victimes du séisme ayant frappé vendredi soir plusieurs régions du Royaume.

Ainsi, nombre de citoyens ont formé de longues files d'attente devant le centre pour donner leur sang, en signe de solidarité avec les victimes du séisme qui a fait plusieurs morts et blessés.



A cette occasion, les citoyens donneurs de sang et les responsables du centre ont appelé la population de la capitale économique et de la région à affluer massivement sur les centres de transfusion sanguine de la région pour contribuer à sauver des vies.



A cet égard, Dr Amal Drid, directrice du centre régional de transfusion sanguine de la région Casablanca-Settat, a souligné, dans une déclaration à la presse, qu'à 14h00 samedi, le nombre de personnes de différents âges et nationalités ayant donné leur sang s'élève à 300 donneurs.

Elle a tenu, à cette occasion, à exhorter les citoyens à affluer vers les unités présentes dans les différentes villes de la région pour donner leur sang après le séisme de vendredi d'autant plus que la période d'été est marquée par un ralentissement des opérations de don de sang.



"Nous avons besoin de plus de 1000 donneurs chaque jour pour pouvoir couvrir les besoins des victimes du séisme et renflouer les stocks de cette matière vital", a-t-elle dit, notant qu'au niveau de la région, il existe des centre de transfusion sanguine à Sidi Otman, Hay Mohammadi (Casablanca), à l'Hôpital universitaire international Mohammed VI (Bouskoura), à Settat et à El Jadida.