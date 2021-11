Vahid Halilhodzic resserre son groupe et convoque 23 joueurs

Vahid Halilhodzic a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les rencontres à domicile contre le Soudan (12 novembre à Rabat) et la Guinée (16 novembre à Casablanca), comptant pour les 5ème et 6ème journées des qualifications du Mondial 2022. Une liste réduite à 23 joueurs, certainement dans une volonté de resserrer le groupe en vue des prochaines échéances.



Pour pallier l’absence de la doublure de Bounou, Munir Mohand Mohamedi, blessé au poignet, Vahid Halilhodzic a convoqué deux portiers de la Botola Pro, Ahmed Reda Tagnaouti (WAC) et Anas Zniti (RCA). D’aucuns diront que ces derniers auraient été de précieux atouts pour Houcine Ammouta et son équipe nationale A’ qui s'apprête à aller en stage au Bahreïn. Mais pour préparer la Coupe arabe des nations FIFA 2021, prévue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre, le technicien marocain a jeté son dévolu sur Ayoub Lakred (FAR), Mohamed Amsif (FUS), Abdelali Mhamdi (Abha Sport Club- Arabie Saoudite).



Vahid Halilhodzic a quant à lui fait dans le bancal. En plus des cadres (Hakimi, Bounou, Saiss et Sofyan Amrabat) il a rappelé l’avant-centre du FC Séville, Youssef En-Nesyri, en dépit de sa méforme actuelle. Les prestations solides de Jawad El Yamiq (Valladolid) ne sont pas passées inaperçues aux yeux du staff de l’EN.



Côté nouveautés, Sofiane Alakouch (Metz) et le milieu Youssef Maleh (Fiorentina) seront à observer de très près. D’autant qu’ils auront certainement leurs chances lors des prochaines rencontres qui comptent pour du beurre, le Maroc étant déjà qualifié pour les barrages. Pour le reste, rien de nouveau sous le soleil de Maâmoura. Mais on notera tout de même l’absence de Samy Mmaee (Ferencváros) par choix tactique. Selim Amallah (Standard) et Adel Taarabt (Benfica) manquent quant à eux à l’appel sur blessure.



En revanche, il y a toujours de la friture sur la ligne entre Hakim Ziyech, Amine Harit, Noussair Mazraoui et le sélectionneur national. Si les résultats donnent raison pour l’instant au Bosnien, en écartant ces trois joueurs qui font un tabac actuellement dans leurs clubs respectifs, Vahid Halilhodzic prend le risque de payer le prix fort de son entêtement au premier faux pas.



C.C