Vague de chaleur de mardi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume

Une vague de chaleur de niveau de vigilance "orange", est prévue de mardi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume avec des températures variant entre 40 et 44°C, a annoncé dimanche la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, des températures oscillant entre 40 et 44°C sont attendues de mardi à vendredi dans les provinces d’Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, a indiqué la DGM dans un bulletin d'alerte.