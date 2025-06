Campagne de don de sang à Guercif : 90 poches collectées

Une campagne de don de sang organisée, jeudi à Guercif, dans le but de renflouer le stock régional de cette substance vitale, a permis la collecte de 90 poches.



Organisée à l'initiative de l'Association Al-Baraka des employés du ministère des Habous et des Affaires islamiques à Guercif, cette campagne vise à promouvoir la culture du don de sang volontaire et régulier et à consolider les valeurs humaines de solidarité, de générosité et de responsabilité sociale.



Il s’agit ainsi de mobiliser les citoyens pour contribuer à remédier à la pénurie du stock régional et national de cette matière vitale, notamment pendant la saison estivale, qui connaît une hausse des accidents de la circulation et une augmentation de la demande de poches de sang, rapport la MAP.



Dans une déclaration à la MAP, Abdelaziz Hafiani, président du conseil local des oulémas de Guercif, a souligné que cette campagne reflète la profondeur de la dimension religieuse dans l’acte de solidarité, saluant la forte mobilisation des citoyens lors des différentes campagnes de don de sang.



Il a ajouté que le conseil local des oulémas œuvre, en coordination avec ses partenaires, à consolider les principes de solidarité et d’altruisme, notant que le don de sang est un acte hautement charitable et un geste humanitaire noble qui promeut les valeurs de solidarité et de cohésion sociale.



Pour sa part, Mostapha Akil, membre de l'Association ’’Goutte d’espoir’’ de transfusion sanguine à Guercif, a indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts visant à soutenir le système de santé en fournissant des poches de sang, essentielles pour sauver des vies, compte tenu notamment de la demande croissante en cette période, poursuivant que le don de sang doit être un acte citoyen permanent et durable.



Il a également mis l’accent sur l'engagement des différents partenaires institutionnels et de la société civile pour assurer le succès de ces initiatives, soulignant la nécessité de redoubler d'efforts de sensibilisation afin d'augmenter le nombre de participants réguliers à ces campagnes, compte tenu de leur importance pour sauver la vie des patients, en particulier les cas urgents et les femmes enceintes.



Cette campagne a été organisée en partenariat avec l'association "Goutte d'espoir" de transfusion sanguine, sous la supervision de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés dans la région de l'Oriental, et en coordination avec la province de Guercif, le conseil local des oulémas, la délégation provinciale des Affaires islamiques et la section administrative provinciale de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux à Guercif.