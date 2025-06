Les villes intelligentes au cœur de la Journée doctorale de l’Université Hassan 1er de Settat

L’Université Hassan 1er de Settat a organisé, mardi, la quatrième édition de la Journée doctorale, placée sous le thème "Les villes intelligentes : la science au service du citoyen et du développement durable".



Cet événement, initié par le Centre des études doctorales de l’université, a permis un échange d’expériences entre chercheurs et doctorants, afin de promouvoir l’excellence académique et scientifique, encourager la collaboration interdisciplinaire et mettre en valeur l’impact des recherches sur les enjeux liés à la gestion des villes modernes.



Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de l’Université Hassan 1er, Abdellatif Moukrim, a souligné que les rencontres de formation organisées par l’université occupent une place importante dans le parcours académique des doctorants.



Il a insisté sur le rôle de l’université dans l’accompagnement des chercheurs, pour leur permettre de contribuer activement au développement urbain et rural.



De son côté, le directeur du pôle des études doctorales, Bouchaib Bencharki, a mis l'accent sur l’engagement de l’université à accompagner la transformation urbaine en explorant le concept de villes intelligentes et les infrastructures qui y sont liées, considérées comme un modèle avancé de gouvernance numérique et de gestion durable et efficiente des services.



Il a aussi souligné l’intégration de la numérisation et de l’intelligence artificielle (IA) comme outils de gestion, de formation et d’encadrement, ainsi que comme champs propices à l’innovation et à la créativité.



De son côté, Mohamed Saidi, professeur à l’École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS), a présenté le concept de villes intelligentes comme cadre général pour le développement d’un ensemble d’initiatives au service du citoyen, dans la perspective de concrétiser la devise : "L’université comme locomotive du développement".



Dans une déclaration à la MAP, M. Saidi a affirmé que l’université peut jouer un rôle de premier plan dans le développement de nombreuses applications et solutions liées aux villes intelligentes, afin de répondre aux problématiques du développement, notamment en matière d’environnement, de durabilité et dans plusieurs autres secteurs.



Cet événement, qui a été clôturé par une cérémonie de remise de prix, a permis aux doctorants de présenter l'état d’avancement de leurs travaux de recherche, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour l’amélioration de leurs projets.



Le Centre des études doctorales de l’Université Hassan 1er œuvre à accompagner les doctorants et à asseoir la place de l’université en tant qu’institution tournée vers l’innovation et la recherche, par son soutien aux stratégies de développement durable.