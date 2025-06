Des experts plaident pour des partenariats innovants en santé reproductive pour réduire les vulnérabilités

Des experts nationaux et internationaux, réunis lors d'un colloque scientifique organisé récemment par l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS), en présence de représentants institutionnels, d'étudiants et de professionnels de santé, ont plaidé en faveur de la mise en place de partenariats innovants en santé sexuelle et reproductive (SSR) afin de réduire les vulnérabilités dans ce domaine.



Placée sous le thème "Vers des partenariats innovants pour réduire les vulnérabilités en Santé Sexuelle et Reproductive", cette deuxième édition des Journées Scientifiques de la SSR, tenue en collaboration avec la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Fès-Meknès, les 20 et 21 juin, vise à formuler un ensemble de propositions et de recommandations à même de sensibiliser aux enjeux de la SSR, encourager la recherche scientifique et améliorer les pratiques dans le domaine de la santé, en accord avec les standards internationaux en vigueur, ainsi qu'avec les spécificités nationales et locales.



Lors de ce colloque, Nadia Bezad, présidente de l'Organisation Panafricaine de Lutte contre le Sida (OPALS), a présenté les avancées du Royaume dans le domaine de l'auto-prise en charge (self-care) en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR).



Le Maroc est pionnier dans la région de la Méditerranée orientale, étant le premier pays à adopter les recommandations de l’OMS relatives aux soins auto-administrés pour la SSR, a-t-elle noté, ajoutant que cette approche d’auto-prise en charge inclut des interventions accessibles en dehors des services de santé conventionnels, telles que la planification familiale, la santé maternelle, les soins relatifs aux IST, au VIH et au HPV, ainsi qu'à la gestion des maladies non transmissibles comme le diabète et l’hypertension.



Dans ce cadre, a-t-elle poursuivi, le Maroc a intégré la composante self-care dans la stratégie nationale en matière de SSR 2021-2030, notamment à travers la loi cadre No. 09.21 relative à la protection sociale, soulignant que l’objectif global est de permettre aux personnes en âge de procréer de prendre des décisions éclairées en matière de SSR, tout en optimisant l’accès et l’utilisation des soins, réduisant ainsi les disparités d’accès, particulièrement pour les populations vulnérables.



Et d’ajouter que cette stratégie vise à surmonter les obstacles socioculturels et à renforcer l’autonomie des individus dans la gestion de leur santé, contribuant ainsi à l'objectif de couverture sanitaire universelle d’ici 2030.



De son côté, Hafid Hachri, conseiller des systèmes de santé à l’OMS-Maroc, a insisté sur la nécessité d’une approche multisectorielle incluant l’intégration des services de SSR dans les soins de santé primaires, la lutte contre la stigmatisation, et le renforcement des capacités des prestataires de santé.



Par ailleurs, ce colloque a été l’occasion de présenter les actions de l'Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF), une association engagée en faveur de la justice sociale et des Droits en Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR), qui a présenté sa stratégie pour la période 2023-2028, intitulée "UNISSONS-NOUS".



Cette stratégie s'appuie sur quatre piliers majeurs : centrer les soins sur la personne, faire évoluer les DSSR, promouvoir la solidarité pour le changement, et renforcer les capacités internes de l'association.