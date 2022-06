Une victoire à l’arraché et des ratages à la pelle

La sélection marocaine est parvenue, jeudi tant bien que mal au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, à surclasser son homologue sud-africaine par 2 à 1, et ce pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, dont les phases finales sont prévues en 2023 en Côte d’Ivoire.



Une victoire dans la douleur de l’EN qui a mis du temps avant de se dessiner. Il faut dire que pour une fois, l’équipe a produit tout de même un peu de jeu, mais elle a manqué terriblement d’efficacité. Elle s’est créé sur des combinaisons quelques occasions lamentablement manquées particulièrement par l’infortuné Youssef En Nseyri.



Les Sud-Africains, bien en place ont saisi un ballon en rupture pour déclencher une action déjouant l’arrière-garde marocaine, ayant débouché sur l’ouverture du score par l’entremise de Lyle Foster dès la 8ème minute de jeu.



Un but qui n’a pas entamé le mental des joueurs marocains qui ont cherché à manœuvrer surtout sur le flanc droit pour revenir dans la partie. Chose qu’ils n’ont pu atteindre qu’au cours du second half, suite à une réalisation de Youssef En Nseyri (51ème mn).



A un partout, l’équipe ne s’est pas arrêtée à mi-chemin et a réussi à doubler la mise grâce aux deux fraîchement intégrés, Amine Harit au service et Ayoub El Kaabi à la conclusion à trois minutes de la fin du temps réglementaire.



Une victoire et puis c’est tout, ne rassurant personne, même le vivement critiqué coach Vahid Halilhodzic qui, tout en félicitant ses protégés fatigués après une longue saison, n’a pas manqué de souligner le manque d’efficacité qui aurait pu coûter cher à l’équipe.



Des propos avancés par le sélectionneur loin du cadre d’usage, les conférences de presse. Les fédéraux ont justifié la non tenue des conférences d’avant et d’après-match par les restrictions sanitaires dues à une recrudescence des cas Covid. Sauf que les raisons de l’annulation desdites conférences pourraient être bien autres, comme éviter au sélectionneur les interrogations et les appréhensions sommes toutes logiques de la presse pas du tout confiante quant à l’avenir de cette EN version Vahid.



Et ce n’est pas le capitaine de l’équipe nationale Roman Saïss qui dira le contraire, tonnant dans sa déclaration d’après-match qu’ «il faudra se ressaisir et rectifier le tir pour éviter des raclées au Mondial », rendez-vous où les adversaires (Belgique, Croatie et Canada) seront d’un calibre bien élevé que celui des sélections africaines.



D’ici là, le Onze national poursuivra sa campagne des éliminatoires de la CAN et sa prochaine sortie dans ce groupe à trois, après l’exclusion par la FIFA du Zimbabwe, est programmée lundi prochain à 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca contre le Liberia. Lequel a opté pour le Maroc vu qu’il ne peut accueillir à Monrovia faute de stade conforme aux normes homologuées par la CAF.



Mohamed Bouarab