Une première. Le Maroc votera en faveur de la résolution de l’ONU relative au moratoire sur la peine de mort

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a annoncé lundi l’intention du Maroc de soutenir la dixième résolution des Nations unies relative au moratoire sur la peine de mort, dont l’adoption est prévue lors de la prochaine Assemblée générale de l’ONU au cours de ce mois de décembre.



Cette annonce a été faite lors d’une séance parlementaire plénière en réponse à une question des groupes de l’opposition et de la majorité concernant la place de la peine capitale dans le Code pénal marocain et sa pertinence dans la politique pénale nationale.



"Dans une évolution significative reflétant un changement de position du Maroc sur la peine de mort, le ministre de la Justice a annoncé que le Royaume envisage, pour la première fois, de voter en faveur de cette dixième résolution", dont l’adoption est prévue lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies en décembre 2024, indique un communiqué du ministère de la Justice, rappelant que le Maroc s’était abstenu lors du vote des neuf résolutions précédentes.



Cette décision, a relevé le ministre, reflète l’engagement du Royaume à renforcer la protection du droit à la vie, conformément à l’article 20 de la Constitution, selon lequel "le droit à la vie est le premier des droits de tout être humain. La loi protège ce droit". Il a également rappelé que cette déclaration constitue un changement historique dans la position du Royaume, qui s’était jusque-là abstenu lors du vote des résolutions précédentes concernant le moratoire.



Ce vote prochain démontre la volonté du Maroc de promouvoir une politique soutenant les droits de l’Homme et de consolider sa place en tant que pays avancé en matière de justice humaine, tout en respectant les spécificités nationales et le débat sociétal, a poursuivi M. Ouahbi.



Il a, dans ce contexte, rappelé que le Royaume applique un moratoire de facto sur les exécutions depuis 1993, illustrant son engagement constant à protéger le droit à la vie, notant que le soutien à la résolution à venir s’inscrit dans le cadre du renforcement de cette orientation.



D’après le communiqué, ce changement marque une étape importante dans le parcours du Maroc vers une justice plus humaine et l’adhésion aux valeurs universelles des droits de l’Homme, tout en réaffirmant son rôle actif sur la scène internationale.