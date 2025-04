Hommage à l'écrivain Mohamed Berrada

Un vibrant hommage a été rendu, mercredi soir à Rabat, à l'écrivain et critique Mohamed Berrada, dans le cadre de la 30e édition du SIEL, en reconnaissance de son riche parcours culturel et de ses contributions pionnières à la scène littéraire marocaine et arabe.



Lors d'une cérémonie initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et à laquelle ont pris part une élite d'écrivains, de critiques et de journalistes, les intervenants ont mis en lumière le rôle de Mohamed Berrada dans de le rayonnement de la culture marocaine moderne et la consécration de la modernité littéraire, à travers ses œuvres en roman, nouvelle, théâtre, traduction et critique littéraire.



Ainsi, les participants ont évoqué sa contribution marquante dans la création de l'Union des écrivains du Maroc, aux côtés du défunt Mohamed Aziz Lahbabi en 1961, ainsi que son élection à la tête de cette instance pour trois mandats d'affilée (1976, 1979, 1981), en reconnaissance de son engagement inlassable à la faveur de la promotion de la culture marocaine et du renforcement des liens culturels entre le Maroc et l'Orient.



A cette occasion, l’écrivain Mohamed Berrada a exprimé sa gratitude au ministère pour cet hommage, rappelant notamment les rôles déterminants joués par les écrivains Abdelkrim Ghallab et Abdelmajid Benjelloun dans son parcours littéraire et intellectuel, notant que cette rencontre représente une heureuse occasion d'échanger avec ses lecteurs et de partager avec eux des moments culturels et humains à travers la signature et la dédicace de ses ouvrages.



Pour sa part, le professeur universitaire Mohamed Dahi a indiqué que Berrada a joué un rôle clé dans l'instauration des fondements d'une nouvelle littérature et critique, ajoutant qu'il a été un acteur fondamental dans les premières phases de création de l'Union des écrivains du Maroc, en faisant montre d'un fort engagement pour faire entendre la voix des intellectuels marocains dans les forums arabes et internationaux.



Qualifiant Berrada de "dynamo culturel" sans égal, le critique et chercheur Rachid Benhaddou a souligné que la passion de Mohamed Berrada demeure intacte pour l'art romanesque avec un dévouement à son enseignement, son encadrement académique, sa traduction et son analyse critique.



La cérémonie a été marquée par la remise à l’écrivain d’un trophée honorifique par la commissaire du Salon international de l’édition et du livre, Latifa Mouftakir, sous les ovations de l’assistance, dans un moment de reconnaissance d’un parcours littéraire et humain ayant profondément marqué la scène culturelle marocaine et arabe.



Né en 1938, Mohamed Berrada est l’un des romanciers et critiques arabes les plus importants. Parmi ses œuvres romanesques les plus connues figurent "La lumière fuyante", "Comme un été qui ne reviendra pas", "Vies parallèles" et "La femme de l’oubli".