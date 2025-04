Driss Lachguar prône la nécessité d’une présence effective des pays du Sud au sein des instances décisionnelles internationales

Lors des travaux du Congrès de l’Alliance Progressiste à Hyderabad en Inde, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a défendu l’idée devant permettre aux pays du Sud d’avoir une présence effective au sein des instances décisionnelles internationales, à commencer par l’Organisation des Nations unies et son Conseil de sécurité.



Driss Lachguar a saisi cette occasion pour mettre en exergue l’expérience marocaine en matière de développement humain, de transition vers l’économie verte, d’autonomisation féminine, en étant un modèle émergent du Sud devant contribuer à l’élaboration d’un Ordre mondial beaucoup plus équitable.



En marge de ce Congrès, le Premier secrétaire, accompagné de Fatiha Saddas, membre du Bureau politique, a eu des entretiens avec des leaders de partis participants, notamment ceux d’Amérique latine, d’Europe et d’Afrique. Ces entretiens visaient à consolider la coordination internationale entre les partis socialistes et sociaux-démocrates en vue de faire face aux défis technologiques et économiques qui menacent les équilibres sociaux dans le Sud.



La participation de l’USFP à ce Congrès constitue un pas diplomatique qui revêt toute son importance, reflétant la volonté du parti de jouer un rôle efficient sur le plan de la diplomatie parallèle et de la défense des questions stratégiques du Maroc.



A cet effet, nombreux étaient les observateurs qui attendaient l’intervention de la délégation marocaine, d’autant que le Congrès table sur les pays du Sud comme « moteur principal pour le changement démocratique et la justice planétaire ».



La délégation marocaine devait avoir des rencontres avec des militantes des organisations féminines et des droits de l’Homme, et participer à des ateliers sur «La justice climatique» et «L’égalité des sexes». Des ateliers où les débats devaient être axés sur les moyens d’établir des budgets sensibles au genre, et sur «la manière de faire face à la régression des droits des femmes enregistrée au niveau mondial ».



A noter que les travaux de ce Congrès, placé sous le thème «Pour une justice mondiale» prendront fin ce samedi. L’USFP fait partie des délégations issues de plus d’une cinquantaine de pays représentant des courants socialistes et sociaux-démocrates, aspirant à faire face aux défis internationaux, tels que la crise climatique», «le populisme numérique» et «la crise de la gouvernance mondiale».



