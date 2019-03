Une première : La passe de cinq des sélections arabes à la CAN 2019

Le sélectionneur national, Hervé Renard, a tenu, lundi à Tanger une conférence de presse à la veille du match amical entre le Maroc et l’Argentine.

Outre les aspects relatifs à ce match amical, cette conférence a été l’occasion pour Hervé Renard de parler de la CAN 2019 dont les phases finales auront lieu l’été prochain en Egypte. A ce propos, le technicien français a fait savoir qu'il a encore (presque) 3 mois pour « tout régler » et faire appel aux meilleurs éléments qui seront "collectivement" aptes à mener cette sélection marocaine le plus loin possible.

"La Coupe d’Afrique... je connais un petit peu ! C'est ma 7ème CAN, j’ai un "tout petit peu" d’expérience pour essayer de faire les meilleurs choix possibles", a déclaré Hervé Renard.

Il s'est montré heureux d'avoir joué dans différents stades marocains et a souligné que chaque enceinte a ses propres spécificités.

"Ces derniers temps, on a pris l’habitude de jouer à Casablanca. A Tanger, le public est très chaleureux et connaisseur en matière de football. Il sera comme toujours derrière son équipe. On a toujours besoin de son soutien pour avoir les meilleurs résultats possibles", a-t-il martelé.