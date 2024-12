Une opération de sélection des ouvrières agricoles pour travailler en Espagne

Dans le cadre du renforcement du partenariat maroco-espagnol dans le domaine de l’emploi et de la mobilité de la main-d’œuvre, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) a organisé, du 16 au 19 décembre 2024, une opération de sélection des ouvrières agricoles en vue de leur participation à la campagne de récolte des fruits rouges en Espagne.



Cette opération s’est déroulée dans trois régions principales du Royaume : Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, afin de garantir une répartition géographique équitable et de permettre aux candidates issues de différentes régions de bénéficier de ce programme.



Cette initiative s’est distinguée par la présence de représentants d’employeurs espagnols, de membres de l’ambassade d’Espagne au Maroc ainsi que de diverses associations professionnelles marocaines et espagnoles, tandis que les ouvrières ont été sélectionnées sur la base de listes nationales établies depuis 2022 dont les données ont été actualisées et minutieusement vérifiées pour s’assurer que leurs compétences répondent aux critères définis par les employeurs espagnols.



Mme Imane Belmaati, directrice générale de l’ANAPEC, a donné le coup d’envoi de cette opération depuis la ville de Tanger en soulignant l’importance de cette initiative pour renforcer les opportunités d’emploi des ouvrières marocaines tout en garantissant leurs droits dans le cadre des accords bilatéraux.



Il convient de noter que l’ANAPEC supervise toutes les étapes de cette opération, depuis l’accueil des candidates et la vérification de leurs identités, jusqu’à l’organisation des entretiens individuels visant à évaluer leurs compétences et leur aptitude à travailler dans des conditions professionnelles spécifiques. Par ailleurs des séances d’information sont organisées pour préparer les ouvrières aux conditions de travail et de vie en Espagne, en abordant leurs droits, devoirs et modalités d’hébergement, afin d’assurer leur intégration et leur adaptation à leur nouvel environnement professionnel.