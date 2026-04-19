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Une importante délégation marocaine reçue par le Secrétaire américain à la guerre

Comité consultatif de défense maroco-américain


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Dimanche 19 Avril 2026

Une importante délégation marocaine reçue par le Secrétaire américain à la guerre
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Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, M. Abdeltif Loudyi, et le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, Mohammed Berrid, ont été reçus par M. Pete Hegseth, Secrétaire américain à la guerre, à l’occasion de la 14e réunion du Comité consultatif de défense maroco-américain, tenue à Washington du 14 au 16 avril 2026.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Washington, M. Youssef Amrani, et de l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, M. Duke Buchan III, a été marquée par des discussions approfondies sur le renforcement et le rehaussement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière de défense, d’industrie de défense et de cybersécurité.

A cette occasion, les deux parties se sont félicitées, avec appui, des relations historiques et exemplaires qui fondent la solidité de l’alliance historique entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, continuellement impulsée et portée par les engagements structurants des plus hautes autorités des deux pays sous le leadership de leurs illustres Chefs d’Etat.

Cette visite a été également une occasion pour la partie marocaine de saluer la position américaine soutenant la souveraineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara ainsi que pour mettre en exergue les efforts soutenus du Maroc, en tant qu’acteur engagé pour la paix et la sécurité régionales pour promouvoir la stabilité et la prospérité aux niveaux régional et international.


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