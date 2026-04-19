La Turquie accuse Israël de vouloir "occuper plus de territoires"

Le chef de la diplomatie turque a accusé samedi Israël d'utiliser la guerre au Moyen-Orient comme un prétexte pour "occuper plus de territoires".



"Israël ne cherche pas à assurer sa propre sécurité; Israël veut plus de territoires. La sécurité est utilisée par le gouvernement Netanyahu comme un prétexte pour occuper plus de territoires", a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan lors d'un forum diplomatique à Antalya, dans le sud de la Turquie.



Pour le chef de la diplomatie turque, outre les territoires palestiniens (Bande de Gaza, Cisjordanie, Al Qods-Est), Israël cherche désormais à exercer sa domination sur des territoires appartenant au Liban et à la Syrie.

"Il s'agit là d'une occupation et d'un expansionnisme continus (...) Cela doit cesser", a ajouté M. Fidan, affirmant qu'"Israël a créé une illusion au niveau international en prétendant ne rechercher que sa propre sécurité".



Ces déclarations s'ajoutent à la récente joute verbale entre dirigeants turcs et israéliens. Le chef de la diplomatie turque avait accusé Israël de vouloir faire de la Turquie son "nouvel ennemi", après que son homologue israélien Israël Katz eut qualifié la Turquie de "tigre de papier".



Le ministre turc a par ailleurs déploré samedi que le conflit au Moyen-Orient ralentisse les efforts déployés - entre outre par Ankara - pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Cela a relégué la guerre entre la Russie et l'Ukraine au second plan", a-t-il regretté, appelant à reprendre les efforts une fois que le calme sera revenu au Moyen-Orient.