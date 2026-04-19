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Le Maroc et le Bahreïn réitèrent à Istanbul leur volonté de poursuivre le renforcement de leur coopération bilatérale


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Dimanche 19 Avril 2026

Le Maroc et le Bahreïn réitèrent à Istanbul leur volonté de poursuivre le renforcement de leur coopération bilatérale
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Le Royaume du Maroc et le Royaume de Bahreïn ont réitéré, vendredi à Istanbul, leur détermination à poursuivre le renforcement et l’élargissement de leur coopération bilatérale, au service des intérêts suprêmes des deux pays frères et en consécration des liens politiques, humains et historiques solides qui les unissent.

Cette position a été exprimée lors d’une réunion entre le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, et le président de la Chambre des représentants du Royaume de Bahreïn, Ahmed bin Salman Al-Musallam, en marge des travaux de la 152e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP) (15-19 avril).

Cette rencontre a constitué une occasion de saluer la profondeur des relations fraternelles distinguées entre les deux Royaumes, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de Son frère, Sa Majesté le Roi Hamad bin Issa Al Khalifa.

Ces pourparlers s’inscrivent également dans le cadre de la volonté commune de hisser la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives, à travers l’intensification des consultations sur les questions d’intérêt commun, et, en l’occurrence, de coordonner leurs positions sur les sujets et les questions à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’UIP.

Les travaux de la 152e UIP ont débuté mercredi à Istanbul, avec la participation d’une délégation parlementaire marocaine conduite par M. Ould Errachid.


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