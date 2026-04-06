L’ONMT déploie une stratégie globale pour soutenir l’essor touristique de l’Oriental

Les équipes de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) ont fait escale, mercredi à Oujda, dans le cadre des efforts visant à accélérer la mise en œuvre de la stratégie concertée entre les intervenants publics et privés et soutenir le développement touristique dans cette région pleine de potentiel.



Cette visite, ponctuée par des rencontres avec des responsables du Conseil régional du tourisme de l’Oriental, les opérateurs touristiques locaux ainsi que les autorités régionales, illustre l’engagement de l’ONMT à accompagner la région dans le renforcement de son attractivité et dans la promotion d’un développement touristique durable et régulier, à même de dépasser les contraintes de saisonnalité et d’enclavement, indique un communiqué de l'ONMT.



A cet effet, une réunion s’est tenue, mercredi, sous la présidence du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mhamed Atfaoui, consacrée à l'examen des moyens de promouvoir le secteur et de valoriser le potentiel prometteur que recèle la région, fait savoir la même source.



L’action de l’ONMT au niveau de la région de l’Oriental se veut structurée et diversifiée. Sur le plan aérien, l’Office déploie une stratégie visant à renforcer la connectivité internationale et nationale. Les marchés français, ibériques et du Benelux bénéficient d’une attention particulière à travers des vols directs, des programmes charters et des augmentations d’allotements auprès des compagnies aériennes partenaires, poursuit la même source.



De même, le marché allemand connaît une dynamique accélérée via la conclusion de nouveaux partenariats, tandis que des liaisons spécifiques vers les pays d'Europe de l'Est ont été lancées pour maximiser le remplissage hors pic et favoriser l’internationalisation de la région. Une accélération sur le marché allemand est en œuvre avec des nouveaux partenaires et le renforcement de la connectivité aérienne. S'agissant des pays de l’Est, des vols spéciaux sont mis en place, rapporte la MAP.



Sur le plan domestique, les vols vers Oujda et Nador sont renforcés pour faciliter l’accès aux visiteurs nationaux et soutenir la dynamique touristique locale. La desserte aérienne est ainsi pour l’ONMT un axe prioritaire. Les efforts fournis jusqu’ici ont d’’ores et déjà permis d’augmenter de 50% la capacité en sièges aériens sur les deux aéroports de Oujda et Nador ces trois dernières années.



Parallèlement, l’ONMT, souligne le communiqué, s’investit pleinement dans la communication et le marketing. Une nouvelle phase de la campagne internationale intégrera l’Oriental dès 2027, avec un plan stratégique visant à mettre en avant la richesse et la diversité de la région. L’Office développe également une présence digitale permanente et cohérente sur toutes les plateformes, afin de toucher les Marocains du monde et d’engager une audience internationale qualifiée.



Une étude approfondie sur les perceptions et les attentes des Marocains du monde permet de guider ces actions et de mieux répondre aux besoins spécifiques des différents segments de visiteurs, alors que les partenariats avec les Tours Operators et les plateformes de réservation en ligne sont renforcés pour augmenter la durée des séjours et le panier moyen, tout en valorisant l’offre locale et en créant des campagnes co-brandées à forte visibilité.



L’ONMT agit également pour dynamiser l’animation culturelle et événementielle de la région. Des événements de renom sont délocalisés dans l’Oriental pour renforcer le rayonnement de la région, alors que le calendrier événementiel local a été soutenu pour assurer une activité régulière tout au long de l’année.



En marge de ces réunions stratégiques, des visites aux deux stations balnéaires de Saïdia et de Marchica ont été organisées afin de permettre aux responsables de l’ONMT d’identifier les leviers de développement à activer pour renforcer leur attractivité sur les marchés internationaux.



Grâce à cette mobilisation, coordonnée et concertée, l’ONMT confirme son rôle de partenaire de confiance pour la région de l’Oriental. L’Office s’engage à contribuer à construire un tourisme durable et inclusif, à stimuler la croissance économique locale et à valoriser pleinement le potentiel exceptionnel de la région, conclut le communiqué.