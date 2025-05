Une avancée majeure dans le développement du marché des dérivés financiers

Le lancement du contrat à terme ferme sur l’indice MASI 20, récemment annoncé par la Bourse de Casablanca, marque une étape cruciale dans la structuration du marché boursier marocain, qui signe son entrée effective dans l’univers des produits dérivés.



A travers cet instrument inédit, le marché national renforce son attractivité et sa capacité à proposer des solutions de couverture, d’investissement et de spéculation conformes aux standards internationaux.



Le contrat à terme est un instrument financier dérivé qui permet à deux parties de s’engager aujourd’hui sur un prix pour une transaction à venir. Appliqué à un indice comme le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides de la Bourse de Casablanca, il offre une exposition globale au marché marocain sans nécessiter l’achat direct des actions composant cet indice.



Ces produits sont largement utilisés à l’échelle internationale, tant par les investisseurs institutionnels que par les particuliers avertis, en tant qu’outils de gestion de portefeuille, de couverture contre la volatilité ou encore de spéculation encadrée.



Ce développement s’inscrit dans un processus graduel, piloté en étroite coordination entre l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et la Bourse de Casablanca, visant à moderniser l’écosystème financier marocain.



Concrètement, il s’agit d'offrir un cadre de négociation plus sophistiqué, capable d’attirer une palette élargie d’acteurs, tout en dotant le marché d’outils de gestion des risques plus efficients.



Avec ce lancement, la place casablancaise se rapproche des standards des grandes places boursières internationales et donne corps aux réformes entreprises ces dernières années pour renforcer sa profondeur et sa résilience.



Son introduction à la Bourse de Casablanca marque un "nouveau palier" pour le marché financier marocain, en apportant des instruments permettant d’améliorer la liquidité, d’innover financièrement et de proposer des solutions de couverture contre les risques, a affirmé le directeur exécutif de FL Markets, Farid Mezouar.



Dans une déclaration à la MAP, M. Mezouar a expliqué que cet outil permet également d’utiliser des mécanismes de couverture, d’investissement et de diversification, ajoutant que les investisseurs peuvent s’intéresser au marché marocain même lorsqu’ils souhaitent spéculer ou se couvrir contre une baisse potentielle des cours.

Il a précisé que l’effet de levier permet d’amplifier les gains même quand les hausses sont plus modestes.



Concernant les bénéficiaires de cette innovation, M. Mezouar a noté que les groupes bancaires et financiers habilités à négocier ce type d’instruments sont les premiers gagnants, aussi bien par les revenus générés que par la possibilité d’innover et de lancer de nouveaux produits.



Les actionnaires de la Bourse de Casablanca figurent également parmi les bénéficiaires de ce changement, du fait du nouveau profil plus attractif du marché boursier structuré sur la base d’un holding.



L’avènement de ce produit intervient dans un contexte où la maîtrise du risque devient un enjeu stratégique. La volatilité des marchés, accentuée par les divers facteurs internationaux, impose de nouveaux outils d’anticipation.



Le contrat à terme sur le MASI 20 offre ainsi une alternative pertinente à l’achat d’actions individuelles : une seule position permet une exposition globale à la performance des principales valeurs de la place casablancaise.



Sur le plan technique, ce lancement repose sur deux piliers fondamentaux : la mise en place d’une chambre de compensation financière, assurant le rôle de contrepartie centrale, et la création d’un marché à terme réglementé. Ces innovations institutionnelles visent à encadrer le risque opérationnel et à garantir la sécurité des transactions.



Ce nouveau jalon s’inscrit dans un effort plus large de modernisation de la Bourse de Casablanca, qui ambitionne depuis plusieurs années de renforcer sa compétitivité à l’échelle continentale et d’attirer davantage de capitaux.



Outre sa transformation en société holding, la place a renforcé sa gamme d’indices, mis en place des mécanismes de cotation plus performants et digitalisé nombre de ses services. L’introduction de produits dérivés tels que le contrat à terme sur le MASI 20 constitue une brique essentielle dans cette architecture, en apportant au marché une plus grande profondeur et en répondant à des besoins jusque-là non couverts.



Alors que la Bourse de Casablanca s’efforce de capter une épargne plus diversifiée et de mieux jouer son rôle de financement de l’économie réelle, ce type de produit contribuera à en faire un marché plus dynamique, plus moderne et mieux connecté aux enjeux financiers contemporains.



Par Othman Sentassy (MAP)