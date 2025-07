Bourse de Casablanca : l'essentiel de la séance du mercredi 23 juillet

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance de mercredi sur une perte de 0,56%, pénalisé par le repli des secteurs "Ingénieries et biens d'équipement industriels" (-3,11%), "Loisirs et Hôtels" (-2,61%) et "Télécommunications" (-2,46%).



Les échanges ont avoisiné 317 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur Vicenne (103 MDH), TGCC (30,45 MDH) et BCP (28,1 MDH).



La capitalisation boursière s'est établie à plus de 1.005 milliards de dirhams.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par Vicenne (-6,18% à 392 DH), Fenie Brossette (-4,85% à 417,5 DH), S2M (-4,32% à 598 DH), Promopharm S.A. (-4,22% à 1.090 DH) et Stroc Industrie (-3,64% à 212 DH).



Maghreb Oxygène (+6,22% à 427 DH), Balima (+5,99% à 252,2 DH), Maghrebail (+5,98% à 974 DH), Auto Nejma (+5,96% à 2.187 DH) et Cartier Saada (+3,95% à 39,50 DH) ont réalisé, quant à elles, les meilleures performances.