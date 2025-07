Bourse de Casablanca : plus de 10 MMDH d'échanges en juin

Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca a dépassé 10 milliards de dirhams (MMDH) durant le mois de juin 2025.



Ce volume a été réalisé principalement sur le marché central "Actions" et dominé par les transactions sur Attijariwafa Bank avec une part de 15,25%, Itissalat Al-Maghrib (10,18%) et Taqa Morocco (6,88%).



La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 959,44 MMDH.