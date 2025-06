La Bourse de Casablanca démarre en hausse

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse mercredi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,14% à 18.250,59 points (pts). Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,17% à 1.495,94 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, reculait de 0,06% à 1.260,88 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'adjugeait 0,35% à 1.774,35 pts.



Aux valeurs individuelles, Stroc Industrie (+9,65% à 205 DH), CTM (+3,65% à 936 DH), TGCC S.A (+3,03% à 850 DH), Risma (+2,74% à 333,90 DH) et Cosumar (+2,09% à 234,8 DH), ont enregistré les meilleures performances, rapporte la MAP.



À l'inverse, Maghreb Oxygène (-4,73% à 400,15 DH), Colorado (-4,07% à 58,52 DH), Bank of Africa (-2,39% à 265,5 DH), SNEP (-1,8% à 697,2 DH) et CIH (-1,51% à 418,5 DH) ont accusé les plus forts replis.



Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 2,65%.