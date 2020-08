Une autre manche du championnat au goût de l’inachevé

Après les premiers matches disputés mardi, le championnat national de football, Botola Pro 1 devra se poursuivre ce soir pour le compte de sa 23ème journée avec la programmation de quatre rencontres, dont l’affiche sera sans aucun doute la confrontation entre le FUS et le Raja.

Ce match prévu à 20 heures au stade Prince Héritier Moulay El Hassan est à placer sous le signe de l’équilibre. L’équipe rbatie qui aurait pu ramener lors de la précédente journée les trois points de la victoire de Zemamra (1-1) aura à cœur de se rattraper à domicile, d’autant plus devant un adversaire qui ne fait que dans les bonnes performances depuis la reprise de la compétition. Ce qui lui a valu d’ailleurs de s’imposer comme un sacré leader pas prêt du tout à lâcher du lest, scénario vivement espéré par le rival wydadi, qui n’a qu’à s’en prendre à lui-même après ses ratages post-confinement, et par la Renaissance de Berkane, bien partie pour jouer à fond ses chances dans la course au titre.

A propos de la RSB, elle aura à se déplacer à Berrechid pour croiser le fer avec une formation de la Youssoufia, capable du meilleur comme du pire. Sur le papier, les hommes de Tarik Sektioui sont outillés pour regagner le bercail sans dégâts et franchir la barre des 40 unités que le Raja et le Wydad avaient déjà atteinte avant cette manche.

Voilà pour les grosses affiches, mais il n’en demeure pas moins que les autres matches programmés ne manqueront point d’attrait. A commencer par la partie qui mettra aux prises le Hassania d’Agadir et l’Olympique de Safi, deux équipes en quête de points afin de soigner le plutôt possible leur classement.

L’autre match opposera le Rapid Oued Zem au Moghreb de Tétouan, match qui devrait marquer le retour à la compétition du RCOZ après avoir été contraint au repos suite aux cas de Covid détectés chez certains des joueurs du club.

Pour ce qui est toujours du registre des reports causés par la pandémie, il y a lieu de rappeler que cette journée a été tronquée des matchs WAC-RBM et IRT-ASFAR ajournés à une date ultérieure.

Cette situation a amené la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) à devoir tenir hier en début d’après-midi une réunion par visioconférence avec les présidents de clubs de la Botola Pro 1 et Pro 2. Une rencontre pour débattre des contraintes qui affectent la reprise du championnat, sachant que lesdits présidents devaient formuler une requête pour que leurs effectifs puissent rester groupés dans un même lieu jusqu’à la fin du championnat.



Programme

Mercredi

20h00: Youssoufia de Berrechid - Renaissance de Berkane (Complexe Municipal - Berrechid)

20h00: FUS de Rabat - Raja de Casablanca (Stade Prince Héritier Moulay El Hassan - Rabat)

20h00: Hassania d'Agadir - Olympic de Safi (Grand stade d'Agadir - Agadir)

22h00: Rapide Oued Zem - Moghreb de Tétouan (Stade Municipal - Oued Zem)