Une 'Caravane Verte' à Essaouira pour éduquer et sensibiliser à la protection de l'environnement

Une ''Caravane Verte'' destinée à informer, éduquer et sensibiliser le public à la protection de l'environnement, a été organisée samedi à Essaouira, et ce dans le cadre du Festival ''Les Océanes'' (21 au 23 mars).

Initiée par le secrétariat d'Etat chargé du développement durable, cette activité de sensibilisation tenue sur le front de mer de la ville a connu une forte affluence des jeunes et moins jeunes parmi les Souiris et visiteurs de la cité des Alizés, outre des groupes d'élèves relevant de plusieurs établissements scolaires.

A cette occasion, une unité mobile dotée de matériel audio-vidéo qui fonctionne à l'énergie solaire a organisé au profit du public une exposition dédiée à la protection de l'environnement, avec un accent particulier mis sur le littoral, la forêt et la montagne en tant qu'espaces vitaux de biodiversité qui méritent d'être protégés.

Par la même occasion, des explications ont été fournies aux jeunes écoliers, outre la distribution de dépliants qui illustrent en images les dangers qui guettent l'environnement, les mauvais comportements à éviter et les ''best practices'' éco-citoyennes à adopter pour une protection pérenne et efficiente de la nature.

Des explications ont été également présentées aux familles sur certaines problématiques liées à l'environnement au niveau de la province d'Essaouira.

A travers la ''Caravane Verte'', le secrétariat d'Etat chargé du développement durable ambitionne, entre autres, de décentraliser et promouvoir à plus large échelle les activités de sensibilisation environnementale et d'éducation à l'environnement et au développement durable, a confié à la MAP, Yassine Alkaa, représentant provincial de la direction régionale de l'environnement de Marrakech-Safi.

Et de poursuivre que cette "Caravane Verte" constitue un moyen de communication et d'éducation à l'environnement, interactif et à l'écoute des populations en termes d'information, de sensibilisation et de mobilisation, faisant observer que lors de cette manifestation ayant bénéficié de la contribution de bénévoles de l'Ecole supérieure de technologie (EST) d'Essaouira, les personnes ciblées ont fait montre d'une grande sensibilité tout en réitérant leur engagement à contribuer aux efforts déployés pour un environnement propre.

A noter que ces ''Caravanes Vertes'' devant sillonner les différentes villes du Royaume se proposent de promouvoir l'éducation à l'environnement dans les établissements scolaires, les maisons de jeunes, les colonies de vacances, les centres d'estivage, les centres de protection sociale, etc.

Elles visent, en outre, à contribuer à faire de l'environnement un sujet de discussion et de débat public, à travers l'organisation de séances de vulgarisation et de sensibilisation, la présentation d'une exposition itinérante, et la diffusion de films sur l'environnement.

Initié par l'Institut français d'Essaouira (IFE), le Festival ''Les Océanes'' a été marqué par une programmation d'activités riches et variées alliant, sports de glisse, arts et protection de l'environnement.

Au menu figuraient également des projections de films et de documentaires : "A plastic Ocean", "Beyond" et "Blue", des expositions d'oeuvres artistiques, des conférences, des ateliers, et des exposés scientifiques autour des thématiques "Océan et écologie", "Océan et surf" et "Océan et vie".

L'objectif étant de contribuer à une meilleure sensibilisation quant à la préservation du littoral en particulier et de l’environnement en général, et ce via des "classes bleues" dédiées aux écoliers.