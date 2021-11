Une 12ème manche de la Botola avant la trêve

Le championnat national de football, Botola Pro D1, se poursuivra au cours de cette semaine pour le compte de la 12ème journée, dernière manche avant la trêve devant permettre à l’équipe nationale A’ de disputer la Coupe arabe des nations dont le coup d’envoi est prévu la fin de ce mois au Qatar. A l’instar de la précédente journée, l’honneur d’ouvrir le bal échoit de nouveau au WAC, leader, qui aura à défier aujourd’hui à partir de 16 heures au stade Larbi Zaouli à Casablanca, la Renaissance de Berkane.

Une belle affiche entre deux clubs dont les machines tournent à plein régime. Particulièrement celle des Casablancais avec des résultats probants, alignant jusqu’ici 11 victoires contre seulement deux matches nuls. Face à la formation berkanie, sur une courbe ascendante, ce ne sera pas une mince affaire pour un Wydad qui entretient l’espoir légitime de dépasser la barre des 30 unités.

Une rencontre qui promet entre deux équipes qui comptent bon nombre d’internationaux qui devront après ce match regagner les rangs de l’EN en partance pour le Qatar.

Le deuxième match programmé ce soir, à 20h30, opposera au stade El Massira à Safi l’Olympique local au Raja de Casablanca. Les Safiots, sous la conduite de leur nouveau coach Abderrahim Taleb et qui restent sur un nul forcé en déplacement aux dépens de l’ASFAR, auront à cœur de confirmer ce probant résultat devant des Verts drivés par l’entraîneur belge Marc Wilmots.

Même en se produisant à l’extérieur, la balance pencherait du côté des Rajaouis pas prêts du tout à lâcher du lest, surtout juste avant la trêve. Aux partenaires de Khaba de déjouer les faveurs des pronostics s’ils veulent se rapprocher du ventre mou du classement.

Il convient de signaler que les autres matches comptant pour cette 12ème journée seront répartis sur deux jours. Au programme de mercredi figurent trois oppositions qui ne manqueront point d’intérêt avec le choc SCCM-JSS (16h00), suivi de MASASFAR (18h15) et FUS-DHJ (20h30). Jeudi, le RCOZ, bon dernier et qui peine à trouver la cadence salvatrice, affrontera le MCO (16h00), au moment où le HUSA sera à l’épreuve de l’OCK (18h15) et le CAYB rencontrera l’IRT (20h30).