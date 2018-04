Un tableau relevé pour la 34ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis

Pour présenter la 34e édition du Grand Prix Hassan II de tennis qui se déroulera à Marrakech du 8 au 15 avril courant, le Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) a organisé une conférence de presse pour mettre la lumière sur cet événement sportif, en présence des représentants de la presse nationale et de personnalités sportives. Prenant la parole au début de la conférence, le président du club, Aziz Tifnouti, a tenu d’abord à rappeler que le retour de ce grand tournoi à la ville ocre n’était pas le fruit du hasard, que le club a toujours réussi les compétitions qu’il a organisées, et qu’il jouit, d’une bonne réputation sur les plans national et international.

Le président du RTCMA a évoqué par la suite les retombées sportives, culturelles et touristiques de cet événement sur la ville de Marrakech, invitant le public à participer à la réussite de cette grande fête sportive. Ensuite, Hicham Arazi, directeur du tournoi, a pris la parole pour faire un exposé technique de l’événement, en commençant par la présentation du tableau, constitué de joueurs de renom dont le Français Gaël Monfils, 42e ATP, son compatriote Richard Gasquet, 37e ATP, l’Allemand Philipp Kohlchreiber, (31e), le Néerlandais Robin Haase, (44)e, le Britanique Kyle Edmund, (26e), l’Espagnol Ramos-Vinolas Albert, (24e) et finaliste du tournoi de Monte Carlo 2017, ainsi que du Croate Borna Coric, 28e ATP, vainqueur de la dernière édition du Grand Prix Hassan II.

Pour la participation marocaine, les wild cards ont été attribuées à Amine Ahouda et Lamine Ouahab, deux tennismen sur lesquels les organisateurs fondent de gros espoirs pour aller le plus loin possible lors de ce tournoi. Côté animation, tout a été pris en considération pour faire de cette 34e édition une réussite.

Et pour permettre au grand public de profiter du spectacle, les prix d’entrée ont été bien étudiés de manière à ce que tout le monde puisse s’offrir un billet, sachant que les licenciés de la FRMT et les moins de 18 ans auront accès libre au RTCMA .

Doté de 560.000.00 euros et faisant partie de l’ATP tour 250, le Grand Prix Hassan II constitue un des grands événements tennistiques nationaux et une fierté pour le Royal Tennis Club et la ville de Marrakech. Rendez-vous donc du 8 au 15 avril sur les courts du RTCMA.