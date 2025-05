Un responsable palestinien salue l'action continue de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la résilience du peuple palestinien

Le président du Département des affaires des réfugiés de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), membre du Comité exécutif, Ahmad Abou Houli, a salué mercredi à Rabat, l'action continue de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la résilience du peuple palestinien.



Cité dans un communiqué de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, le responsable palestinien a loué, lors de sa visite au siège de l’Agence, accompagné de l'ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubaki, et du sous-secrétaire du Département des affaires des réfugiés et chef de projet, Anwar Hamam, la présence qualitative de l’Agence et ses activités à Al-Qods.



M. Abu Houli a également exprimé la volonté du Département des affaires des réfugiés de l'OLP de tirer profit de l'expertise de terrain de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour atténuer les souffrances des réfugiés à Al-Qods, notamment après la décision de fermeture des centres et écoles de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), dans la Ville Sainte et le camp de Shu'fat, ainsi que le ciblage de son centre de formation professionnelle dans le camp de Kalandia.



Pour sa part, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a présenté un aperçu des efforts de l'Agence et des résultats de ses initiatives au cours des derniers mois à Al-Qods et à Gaza, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, des programmes d'aide sociale et du développement humain, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.