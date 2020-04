Un responsable de la santé en Italie se veut contre la reprise du Calcio

Le professeur Giovanni Rezza, chef du département des maladies infectieuses à l'Institut supérieur de la santé italien, a déclaré lundi qu'à titre personnel, il ne donnerait "pas un avis favorable" à la reprise du championnat de football.

"Il est clair que c'est à la politique de décider. Mais c'est un sport qui implique des contacts et ces contacts peuvent impliquer un certain risque de transmission", a déclaré Giovanni Rezza lors de la conférence de presse quotidienne de la Protection civile sur l'épidémie de coronavirus.

Le championnat d'Italie de football est à l'arrêt depuis le 9 mars. La fédération, la Ligue et une majorité de clubs de Serie A espèrent mener la saison à son terme, malgré l'épidémie, qui a fait plus de 20.000 morts dans le pays selon le dernier bilan officiel.

"J'ai entendu certains proposer une surveillance plus stricte avec des tests répétés tous les x jours aux joueurs. Mais sincèrement c'est une hypothèse qui me semble un peu tirée par les cheveux. Par ailleurs, on est déjà presque en mai", a déclaré le médecin.

"Si je devais donner aujourd'hui un avis technique, sincèrement ça ne serait pas un avis favorable. Ceci dit, ça sera bien sûr aux politiques de décider", a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agissait d'un "avis personnel".

La fédération italienne et la Ligue tablent selon les médias sportifs sur une reprise du championnat à la toute fin du mois de mai, compatible avec une reprise de l'entraînement le 4 mai, les mesures de confinement ayant été prolongées jusqu'au 3 mai.

Une réunion organisée par la fédération est prévue mercredi pour élaborer un protocole médical de reprise de l'entraînement puis des compétitions.

"Nous commencerons, je l'espère, au début du mois de mai avec des tests pour s'assurer que les joueurs sont négatifs et que l'entraînement peut commencer", a déclaré lundi le président de la fédération Gabriele Gravina, interrogé par Sky Sport.