Un exemple de la parfaite coopération stratégique entre l'ONU et le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme

La quatrième édition de la réunion de haut niveau des chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique "Plateforme de Marrakech", qui s'est ouverte mardi à Agadir, représente un exemple de la parfaite coopération stratégique entre les Nations unies et le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme, a affirmé le directeur, représentant du secrétaire adjoint du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme (ONUCT), Mauro Miedico.



Cette importante réunion rassemble tous les directeurs généraux des services de renseignement en Afrique et dans d'autres pays partenaires qui sont présents pour soutenir les efforts des Etats africains, a souligné M. Miedico dans une déclaration à la MAP.



"La menace terroriste n’arrête pas de changer et devient complexe, décentralisée et diversifiée", a déploré le responsable onusien, notant à cet égard que la "Plateforme de Marrakech" est devenue la conférence la plus importante de lutte contre le terrorisme en Afrique et pour l'Afrique.



La "Plateforme de Marrakech" permet d'avoir une analyse profonde de la menace terroriste et de déterminer l'action collective à entreprendre durant les 12 mois qui suivent chaque réunion, a-t-il ajouté.



La quatrième édition de la réunion de haut niveau des chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique "Plateforme de Marrakech", tenue sous la coprésidence du Royaume du Maroc et de l'ONUCT, est marquée par la participation d’une quarantaine de services de renseignement et de sécurité africains, ainsi qu’une trentaine de délégations en provenance du Moyen-Orient, d’Europe, d’Amérique et d’Asie, en qualité d’observateurs.



La Plateforme se confirme ainsi en tant que rendez-vous incontournable pour favoriser l’échange d’expertises, consolider la coopération régionale et identifier les priorités de renforcement des capacités dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.