Un derby de bonne facture

Faouzi Benzarti : Le WAC a payé cash ses erreurs

Patrice Carteron : Le Raja a su comment revenir dans le match



Le 126ème derby casablancais disputé dimanche au Grand stade de Marrakech a tenu toutes ses promesses, se soldant en fin de compte sur une issue de parité, deux partout, arrangeant beaucoup plus les affaires du Wydad qui a franchi un pas de plus vers un titre tant convoité.

Ce match, comptant pour la 25ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro1, les deux protagonistes l’ont abordé pied au plancher, n’ayant pas eu besoin d’un round d’observation pour annoncer la couleur. Et c’est le WAC qui a trouvé le chemin des filets en premier par l’intermédiaire de Walid El Karti à la 13ème minute, avant que Rahimi n’égalise huit minutes plus tard. Mais ce n’était que partie remise, puisque Salaheddine Saidi a doublé la mise pour les Rouges juste avant le retour aux vestiaires.

Les Verts qui restaient sur une série de cinq victoires d’affilée se sont montrés, lors de la seconde période, décidés à recoller au score, parvenant à leur fin suite à un fort joli tir de leur réserviste de luxe Mohcine Iajour (73è).

Un match nul qui conforte le Wydad dans sa position de leader avec un total de 53 points, soit 9 longueurs d’avance sur le Raja qui compte un match en retard contre le HUSA.

Pour le coach du Wydad, Faouzi Benzarti, le WAC a payé cash ses erreurs dues à un manque de concentration. Avant de féliciter ses protégés qui “ont sorti un match plein” face à un Raja sur une dynamique positive depuis un bon bout de temps.

Quant à l’entraîneur du Raja, Patrice Carteron, il a indiqué que les deux équipes ont développé du beau football. Et d’ajouter que le Raja a su comment revenir à chaque fois dans le match face à un coriace adversaire à qui il a souhaité bon vent lors de sa prochaine sortie continentale contre l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns pour le compte des demi-finales de la Ligue des champions.

Si le derby a ravi la vedette, il n’en demeure pas moins que les autres affiches de cette 25ème manche n’ont pas manqué d’attrait. Et la bonne affaire est à mettre à l’actif du FUS qui a signé une jolie victoire face au HUSA sur le score de 2 à 0, buts de Said Ait El Kharsa (38è) et Adam Neffati à l’heure de jeu.

Une défaite qui n’a pas affecté le classement des Gadiris qui demeurent troisièmes avec 36 pts, alors que la victoire des Fussistes leur a permis de pousser un ouf de soulagement, puisqu’ils comptent désormais quatre unités d’avance sur les deux reléguables, le KACM et le CRA.

Ces derniers ont trouvé le moyen de rater de nouveau le coche. Vendredi, en prologue de cette journée, les Marrakchis ont été défaits à domicile par l’OCK (0-1), tandis que sur ce même score, les Rifains se sont inclinés samedi en déplacement devant le RCOZ.

Dans le registre des bonnes opérations, il y a celle du DHJ qui a confirmé son sursaut en allant battre à Oujda le Mouloudia par 2 à 1, au moment où l’OCS a assuré l’essentiel face à l’ASFAR (1-0) qui, apparemment, est bien partie pour boucler sa saison sur de mauvaises notes.

Enfin, la rencontre qui a opposé l’IRT à la RSB s’est terminée sur un nul blanc, soit deux points de perdus pour le club tangérois qui aurait pu s’accaparer seul de la troisième marche du podium.