Transition numérique : Signature d'une convention entre Barid Al-Maghrib et l’Ordre des architectes

Faciliter l’accès des architectes aux services en ligne proposés par les plateformes digitales nationales

Le Groupe Barid Al-Maghrib et le Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) ont signé, lundi à Rabat, une convention-cadre de partenariat en matière de digitalisation et de transition numérique.Signée par le directeur général du Groupe, Amin Benjelloun Touimi, et le président du CNOA, Chakib Benabdellah, cette convention établit un cadre général de coopération en matière de confiance numérique, en vue de faciliter l’accès des architectes aux services en ligne proposés par les plateformes digitales nationales.A travers ce partenariat, les deux parties s’engagent à accompagner les architectes dans leur transition numérique, en les aidant à se conformer aux exigences réglementaires en vigueur, tout en leur assurant efficacité opérationnelle, qualité de service et valeur probante de leurs actes digitalisés.S’exprimant à cette occasion, M. Benjelloun Touimi a relevé que cet événement constitue une étape importante dans la volonté commune des deux institutions d’accompagner la transformation numérique des métiers d’architecte au Maroc, notant qu'à travers cet engagement mutuel, les deux parties réaffirment leur ambition de placer l’innovation et la confiance numérique au cœur du développement de leurs services respectifs, rapporte la MAP.Il a ajouté que dans le cadre de cette convention, Barid Al-Maghrib mettra à la disposition des architectes marocains une gamme complète de solutions digitales, comprenant les certificats électroniques, les signatures et cachets électroniques, l’horodatage, le parapheur électronique et les services d’archivage sécurisé.Soulignant que ce partenariat ne se limite pas à la signature d’une convention, il a estimé qu'il constitue un engagement fort en faveur de la modernisation de la profession d’architecte et de la construction d’un écosystème numérique national, à la fois inclusif et performant.Il reflète, par ailleurs, la conviction partagée selon laquelle le progrès technologique représente un levier essentiel de croissance économique et d’excellence professionnelle, a-t-il poursuivi.Pour sa part, M. Benabdellah a relevé, dans une déclaration à la presse, que cette initiative revêt une importance particulière pour les 4.000 architectes, une population qui grandit de jour en jour, notamment en termes de gain de temps et d’accompagnement de l’évolution de la profession.Cette convention permettra aux architectes marocains de sécuriser juridiquement leurs documents professionnels, d’accélérer les procédures administratives et d’en réduire les délais, tout en facilitant les échanges avec l’administration et les clients et en contribuant à la réduction de l’empreinte écologique, a-t-il soutenu.De même, le responsable a affirmé que cette initiative s’appuie sur l’expertise de Barid Al-Maghrib en matière de signature électronique, offrant ainsi aux membres de l’Ordre des architectes un ensemble de services, y compris un accès simplifié aux certificats électroniques, une formation adaptée à leur utilisation, ainsi qu’un support technique dédié.De son côté, le directeur commercial et marketing de la poste numérique de Barid Al-Maghrib, Khalid Yousfi, a souligné que cette convention de partenariat, qui s’inscrit dans la dynamique d’émergence des plateformes digitales, à l’image du portail des marchés publics ou du portail numérique "Rokhas", vise à consolider les acquis en matière de digitalisation et à promouvoir la transformation numérique de l’économie nationale, notamment des services liés à la profession d’architecte.Et d’ajouter que ce partenariat se concrétisera à travers plusieurs axes, notamment la formation et la sensibilisation, ainsi que l’accès, dans les meilleures conditions opérationnelles, techniques et financières, aux prestations de Barid Al-Maghrib dans le domaine de la confiance numérique.La convention-cadre entre Barid Al-Maghrib et le CNOA traduit la volonté partagée des deux institutions de contribuer activement à la digitalisation et à la modernisation de la profession d’architecte, dans un esprit de coopération, d’innovation et de promotion de l’économie numérique nationale.