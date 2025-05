Master class à Laâyoune sur l'innovation technologique et l'intelligence artificielle et économique

L'innovation technologique, l’intelligence artificielle et économique et la coopération académique belgo-marocaine, ont été au centre d'une Master class organisée, du 13 au 15 mai à l’Ecole supérieure de technologie (EST) de Laâyoune.



Initiée en partenariat avec Be-Digit, une plateforme rassemblant plus de 300 experts dans les domaines de la technologie de l’information et de l’intelligence artificielle, basée en Belgique, la première édition de la master class a réuni des experts internationaux, chercheurs, entrepreneurs, décideurs publics et étudiants autour de problématiques clés liées à l’innovation numérique dans le domaine de l’intelligence artificielle, la cyber-sécurité, la transformation économique et l’autonomisation de la jeunesse marocaine.



Placé sous le thème "Intelligence partagée pour un avenir responsable", ce colloque s’inscrit dans une dynamique de coopération académique euro-méditerranéenne, en particulier entre le Maroc et la Belgique, visant à renforcer la recherche appliquée, l’innovation entrepreneuriale et les passerelles de mobilité entre les deux pays.



Cette manifestation scientifique et professionnelle vise à favoriser le dialogue entre les mondes académique, entrepreneurial et institutionnel et à promouvoir une innovation technologique au service du développement durable.



Elle a aussi pour objectif de stimuler l’esprit d’entreprise chez les jeunes et de consolider la coopération internationale, à travers des programmes de recherche conjoints et des mobilités académiques.



La Master class a suscité un vif intérêt de la part des étudiants et des chercheurs marocains établis en Belgique, actifs dans les universités et instituts technologiques flamands et wallons, pour partager leurs expériences, projets collaboratifs et propositions de co-développement scientifique.



A cette occasion, plusieurs conventions de partenariat ont été signées entre établissements marocains et belges, en matière de co-encadrement de thèses, de stages professionnels et d’incubation de projets entrepreneuriaux technologiques.



Au programme de cet événement figurent des conférences plénières, des panels thématiques, des ateliers pratiques et des rencontres avec des entrepreneurs locaux et des acteurs de l’écosystème technologique.



Cette initiative s’impose comme une plateforme catalytique pour l'innovation, la formation et la coopération transnationale, reflétant ainsi l’ambition partagée de faire de Laâyoune un pôle émergent d’excellence scientifique et technologique dans les provinces du Sud du Royaume.



A noter que Be-Digit est une plateforme technologique à but non lucratif basée en Belgique et fondée par des entrepreneurs et chercheurs marocains et européens issus des domaines de la technologie, de la finance et de la recherche appliquée.