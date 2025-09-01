Un "astronaute" escroque une octogénaire de près de 6.000 euros


Vendredi 5 Septembre 2025

Une octogénaire japonaise s'est fait escroquer d'un million de yens (5.773 euros) après être tombée amoureuse d'un homme rencontré en ligne qui se présentait comme un astronaute en difficulté dans l'espace, a déclaré mardi la police.

La femme, qui vit dans le nord de l'île d'Hokkaido, a rencontré en juillet sur les réseaux sociaux un escroc qui se présentait comme un astronaute, a déclaré à l'AFP un membre de la police locale, qualifiant cette affaire d'"arnaque sentimentale".

Après quelques échanges, l'escroc lui a un jour dit qu'il se trouvait "actuellement dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial", mais qu'il était "attaqué et avait besoin d'oxygène", a-t-il ajouté.

L'escroc l'a ensuite pressée de lui verser de l'argent pour l'aider à acheter de l'oxygène, et a réussi à lui soutirer la somme d'un million de yens.
La femme vit seule et serait, selon des médias locaux, tombée amoureuse au fur et à mesure des échanges.

En janvier, en France, une femme prénommée Anne, âgée d'une cinquantaine d'années, avait raconté dans une émission télévisée avoir versé 830.000 euros à un escroc qui se faisait passer pour l'acteur américain Brad Pitt.
Il utilisait de faux selfies, des documents d'identité falsifiés, en recourant à l'intelligence artificielle.


