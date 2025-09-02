Ukraine : Au moins 20 morts dans une frappe russe sur un village de l'est

Une frappe russe mardi sur un village de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a causé la mort d'au moins 20 personnes qui étaient en train de percevoir leur retraite, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelant le monde à réagir.



"Plus de 20" civils ont été tués dans "une frappe sauvage russe avec une bombe aérienne sur Iarova dans la région de Donetsk", a dénoncé M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

Le bombardement a eu lieu au moment où des villageois étaient en train de toucher leur retraite, a ajouté le chef de l'Etat, exhortant la communauté internationale à "des actions fortes" contre la Russie.



Volodymyr Zelensky a diffusé une vidéo montrant des corps jonchant le sol près d'une camionnette fortement endommagée de la poste publique ukrainienne, qui utilise ce type de véhicules notamment pour payer les retraites dans des zones rurales.



- "Pur terrorisme" -



Le gouverneur régional, Vadym Filachkine, a fait état d'"au moins 21 morts" et du même nombre de blessés.

Il a confirmé que l'attaque s'était produite pendant la distribution des retraites. "Il ne s'agit pas d'une action militaire mais de pur terrorisme", s'est-il insurgé.

"Des secouristes, des médecins, la police et les autorités locales sont actuellement sur place", a ajouté M. Filachkine.

Une postière a été blessée et hospitalisée, a dit à l'AFP le porte-parole de la poste publique, Ukrpochta, dans la région de Donetsk, Maksym Soutkovy.



En Ukraine, la poste distribue les retraites à plus de deux millions de personnes.

Les postiers peuvent être chargés de procéder au paiement des retraites dans la campagne, y compris dans les zones près du front, où les services publics et les banques ont dû fermer face au danger.



La distribution peut être organisée par groupes dans une rue du village, par souci d'efficacité par rapport à un passage maison par maison.

L'arrivée du postier, qui n'est généralement pas quotidienne, est souvent très attendue par la population, selon des journalistes de l'AFP.



- Attaques sur les zones civiles -



En plus de la distribution des retraites, des lettres et des colis, les employés de la poste vendent nourriture et produits de première nécessité dans ces localités où les magasins sont rares.

Le village de Iarova est situé à moins de dix kilomètres de la ligne de front avec l'armée russe. Il comptait environ 1.800 habitants avant l'invasion russe de l'Ukraine à grande échelle déclenchée en février 2022.



"De telles frappes russes ne doivent pas être laissées sans une réponse appropriée de la part du monde. Les Russes continuent de détruire des vies tout en évitant de nouvelles fortes sanctions", a déclaré M. Zelensky, exhortant les Etats-Unis, l'Europe et le G20 à réagir.

La région industrielle de Donetsk est la zone où les combats entre les forces russes et ukrainiennes sont les plus intenses. La Russie ambitionne d'entièrement occuper cette région et a revendiqué son annexion en 2022.



A ce jour, les troupes russes contrôlent, selon des estimations, entre les deux tiers et les trois quarts de ce territoire, qui a une importance stratégique pour la défense ukrainienne.

Le président Zelensky a affirmé fin août que "jusqu'à 100.000" soldats russes étaient concentrés près de Pokrovsk, une ville clé de la région de Donetsk, tandis que les initiatives internationales en faveur de la paix pilotées par Washington sont bloquées.

Depuis le début de l'invasion, les zones d'habitation ukrainiennes sont régulièrement bombardées.



Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Ukraine a subi la plus grande attaque de drones et de missiles depuis le début de la guerre, faisant au moins cinq morts - dont une jeune femme et son bébé à Kiev - et frappant pour la première fois le siège du gouvernement.

L'attaque sur Iarova rappelle une frappe russe particulièrement meurtrière, qui avait provoqué la mort de plus de cinquante personnes dans le village ukrainien de Groza, en octobre 2023. Les victimes participaient à une cérémonie funéraire dans cette localité qui comptait 330 habitants avant le bombardement.