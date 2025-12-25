Explosion dans une mosquée du Nigeria : La police évoque un "attentat suicide"

La police nigériane a déclaré jeudi qu'elle soupçonnait un kamikaze d'être à l'origine de l'explosion qui a tué, la veille, au moins cinq personnes dans une mosquée de Maiduguri, dans l'État de Borno, au nord-est du pays.



Un porte-parole de la police a fait état de cinq morts et 35 blessés. Mais l'un des responsables de la mosquée, Malam Abuna Yusuf, avait déclaré à l'AFP que huit personnes avaient été tuées.



La bombe a explosé à l'intérieur de la mosquée Al-Adum Juma'at, bondée de fidèles qui s'étaient rassemblés pour la prière du soir vers 18H00 (17H00 GMT), selon des témoins et la police.



La mosquée se situe sur le marché de Gamboru, dans la capitale Maiduguri de l'Etat de Borno, autrefois théâtre de fusillades et d'attentats à la bombe. La ville était calme depuis quelques années, la dernière attaque majeure remontant à 2021.



"Un inconnu, que nous soupçonnons d'appartenir à un groupe terroriste, est entré dans la mosquée et, pendant la prière, nous avons enregistré une explosion", a déclaré le porte-parole de la police Nahum Daso à la presse.



Dans un communiqué publié mercredi soir, M. Daso a déclaré que "l'incident pourrait être un attentat suicide, d'après les fragments retrouvés de ce qui pourrait être une veste avec des explosifs et les déclarations de témoins".

Des forces de l'ordre ont été déployées sur les marchés, les lieux de culte entre autres à la suite de l'explosion.



Le Nigeria subit une insurrection menée depuis 2009 par les groupes djihadistes Boko Haram et une de ses branches, l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP).

Ce conflit a fait au moins 40.000 morts et déplacé environ deux millions de personnes dans le nord-est du pays, selon l'ONU.

Bien que la violence ait diminué depuis dix ans, elle s'est propagée aux pays voisins, le Niger, le Tchad et le Cameroun.