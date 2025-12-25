Turquie: 115 membres présumés de l'EI arrêtés avant les fêtes de fin d'année

Le procureur d'Istanbul a ordonné l'arrestation de 137 membres présumés de l'organisation Etat islamique, dont 115 ont été placés en garde à vue jeudi, soupçonnés de préparer des attentats lors des fêtes de fin d'année, a-t-il annoncé.



Selon le communiqué de son bureau, le procureur dit avoir agi "suite à des renseignements indiquant que l'organisation terroriste EI planifiait des attaques pendant les célébrations de Noël et du Nouvel An".



Des vagues d'arrestations similaires sont régulièrement conduites en fin d'année avant les célébrations traditionnelles du Nouvel An.

La Turquie, qui partage 900 km de frontière avec la Syrie, redoute des infiltrations du groupe jihadiste toujours actif chez son voisin.

L'EI a notamment été accusé dernièrement d'avoir frappé des Américains à Palmyre, tuant deux militaires et un interprète.



Les services de renseignements turcs ont en outre annoncé cette semaine l'arrestation, "entre Afghanistan et Pakistan", d'un chef présumé du groupe Etat islamique soupçonné de préparer des attentats dans la région et jusqu'en Europe.



Lors de son arrestation, le suspect, Mehmet Gören, ramené en Turquie depuis, a été accusé par les renseignements turcs, le MIT, de "préparer des attentats-suicides visant des civils en Afghanistan, au Pakistan, en Turquie et en Europe".

Plusieurs pays dont la France ont fait état d'une menace terroriste particulièrement vive en cette fin d'année.

