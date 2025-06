Trump annonce des discussions avec l'Iran la semaine prochaine

Selon un document confidentiel du renseignement américain, dont le contenu a fuité dans les médias, les frappes n'auraient pas éliminé complètement les centrifugeuses ou les stocks d'uranium enrichi iraniens

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi une reprise la semaine prochaine des discussions entre les Etats-Unis et l'Iran, évoquant un possible accord sur le programme nucléaire iranien, retardé selon lui de "plusieurs décennies" par les frappes américaines.Au deuxième jour du cessez-le-feu que M. Trump a initié entre l'Iran et Israël, ce dernier pays a estimé prématuré d'évaluer les dommages aux installations nucléaires iraniennes, qualifiés de "considérables" par les autorités iraniennes."Nous allons parler la semaine prochaine avec l'Iran, nous pourrions signer un accord, je ne sais pas", a annoncé le président américain à l'issue du sommet de l'Otan à La Haye.Israël a lancé le 13 juin un attaque sans précédent sur l'Iran, avec l'objectif affiché d'empêcher son ennemi juré de se doter de l'arme nucléaire, une ambition que Téhéran dément nourrir.La guerre a empêché la tenue d'une nouvelle session de pourparlers irano-américains prévue le 15 juin. Ces négociations sous médiation omanaise ont été lancées en avril en vue d'un accord encadrant le programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions frappant son économie.Criant "victoire" après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu mardi, l'Iran a réaffirmé ses "droits légitimes" à poursuivre ses activités nucléaires à usage civil et s'est dit prêt à reprendre les discussions avec Washington.Le cessez-le-feu se passe "très bien", a estimé M. Trump, avant de présenter l'Iran et Israël comme "fatigués, épuisés" par la guerre."Ils se sont battus très, très durement et vraiment méchamment, et ils étaient tous les deux contents (...) de s'en sortir", a-t-il affirmé.Selon lui, les frappes américaines menées dimanche en Iran ont provoqué la destruction "totale" des installations nucléaires visées, et les Iraniens ne vont "pas fabriquer de bombes avant longtemps".En 12 jours de guerre, Israël a porté un "coup dur" au programme nucléaire iranien mais il est "encore tôt pour évaluer les résultats de l'opération", a affirmé de son côté le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Effie Defrin.La veille, la divulgation d'un document confidentiel américain a semé le doute sur l'efficacité des bombardements américains menés, en soutien à Israël, contre les sites de Fordo au sud de Téhéran, Natanz et Ispahan (centre).Selon ce rapport préliminaire du renseignement américain, dont le contenu a fuité dans les médias, les frappes n'auraient pas éliminé complètement les centrifugeuses ou les stocks d'uranium enrichi iraniens.Elles auraient plutôt scellé les entrées de certaines installations sans détruire les bâtiments souterrains, retardant le programme iranien de seulement quelques mois.La Maison Blanche a confirmé l'authenticité du rapport mais l'a qualifié de "tout à fait erroné".L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a jugé impossible à ce stade d'évaluer les dégâts et réclamé un accès aux sites. Des experts estiment que l'Iran pourrait avoir évacué le matériel nucléaire des sites touchés et Téhéran a affirmé toujours posséder des stocks d'uranium enrichi.Avant le déclenchement de la guerre, l'AIEA a dit n'avoir décelé aucun indice d'un "programme systématique" de fabrication d'une bombe atomique dans le pays.Mercredi, le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé pour la première fois que des "commandos terrestres" avaient "opéré en secret au cœur" de l'Iran durant la guerre.Le chef du Mossad, le service du renseignement extérieur israélien, David Barnea, a lui remercié la CIA pour "l'action commune" en Iran.L'armée israélienne, a par ailleurs affirmé le général Zamir, va se concentrer à nouveau sur la guerre avec le Hamas à Gaza.A Tel-Aviv, les habitants ont repris une vie normale après la levée des restrictions imposées par l'armée; bains de soleil et parties de football sur la plage, rues et marchés à nouveau animés, écoles rouvertes.Yosi, une professeure de yoga et mère de deux enfants de 40 ans, se dit "épuisée, mais tellement soulagée" de "pouvoir recommencer à vivre".A Téhéran, Saeed, un vendeur de 39 ans, se félicite aussi d'une "amélioration de la situation"."Les gens retournent à leur travail et à leur vie" dit-il à l'AFP, dans une capitale toutefois encore plus calme que de coutume, où beaucoup de commerces restent fermés.Les autorités iraniennes ont annoncé la levée progressive des restrictions sur internet qui avaient été durcies pendant la guerre, et la tenue de funérailles nationales, samedi à Téhéran, pour les hauts gradés et scientifiques tués dans les frappes d'Israël.Un responsable des Transports a en outre annoncé la réouverture de l'espace aérien sur la moitié orientale de l'Iran.Selon le dernier bilan officiel iranien qui ne recense que les victimes civiles, la campagne militaire israélienne a fait au moins 627 morts et plus de 4.870 blessés.L'Iran a riposté par des tirs de missiles et drones, qui ont fait 28 morts en Israël, selon les autorités.