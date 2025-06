Tanger: L’ENSA signe deux conventions de partenariat visant renforcer la formation et la gouvernance territoriale

L’École nationale supérieure de l'administration (ENSA) a conclu, mercredi à Tanger, deux conventions de partenariat, la première avec le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et la seconde avec l’Université Abdelmalek Essaâdi.



La cérémonie de signature s’est tenue à la Faculté de Médecine et de Pharmacie, en présence du président du Conseil régional, Omar Moro, de la directrice générale de l'ENSA, Nada Biaz, du président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni, ainsi que de plusieurs responsables universitaires, territoriaux et institutionnels.



La première convention, conclue entre l'ENSA et le Conseil régional, vise à renforcer la coopération autour de la formation, de la recherche appliquée ainsi que du développement territorial, tandis que la seconde, signée avec l’Université Abdelmalek Essaâdi, établit un cadre de collaboration académique et scientifique au service de la formation des futurs cadres publics.



S'exprimant à cette occasion, M. Moro a souligné que ce partenariat s’inscrit dans une dynamique d’échange d’expertises, visant à bâtir un nouveau modèle de gestion prenant en compte les mutations administratives.



Il a rappelé que le Conseil régional a adopté une stratégie inclusive de développement des compétences territoriales, soulignant que cette alliance avec l’ENSA constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité de la formation dans la région.



De son côté, Mme Biaz a mis en avant la mission de l’école dans la formation d’une élite de cadres supérieurs engagés dans la modernisation de l’administration publique, mettant en avant également leur engagement dans l'accompagnement actif des grands chantiers de développement lancés par le Royaume.



Mme Biaz a précisé que l’ENSA s’engage à proposer des formations adaptées aux spécificités régionales, dans le cadre du processus de régionalisation avancée, exprimant dans ce sens la volonté de l’école de nouer des partenariats concrets avec les régions pour renforcer l’efficacité administrative à l’échelle locale.



Elle a également souligné que le choix de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima n’est pas anodin, mais émane d'une reconnaissance du dynamisme de cette région et de son rôle clé dans le développement économique et territorial du pays.



Pour sa part, M. El Moumni a salué cette initiative, qui ne représente pas seulement une opportunité stratégique pour explorer les perspectives de la formation supérieure en administration publique, mais également une volonté commune de bâtir une coopération efficace entre l’université et les institutions administratives, dans une logique de partenariat mutuellement bénéfique.



La cérémonie s’est conclue par une présentation du cycle de formation diplômante de l’ENSA aux étudiants de l’université, ouvrant un dialogue sur les perspectives offertes par les carrières publiques de haut niveau.



Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la caravane de l’ENSA, qui a pour objectif de renforcer les liens avec les acteurs locaux, en mettant en avant son rôle stratégique dans la formation des cadres de haut niveau, le développement de l’administration publique et l’accompagnement des grandes réformes nationales.



Cette initiative de l'ENSA tend également à créer des synergies avec les étudiants, les institutions locales et le tissu universitaire pour contribuer au développement régional et national.