Trophée international Mohammed VI de polo: Le Maroc s’adjuge le titre de la 4ème édition

L’équipe nationale de polo s’est adjugé, samedi, le titre de la 4e édition du Trophée international Mohammed VI de polo, organisé par la Fédération Royale marocaine de la discipline, du 22 au 27 mai, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



L’équipe nationale a été sacrée à l’issue de cette édition, qui s’est déroulée au Club Polo de la Garde Royale à Rabat et au «PGH La Palmeraie Polo Club» à Assilah, en s’imposant face à son homologue égyptienne sur le score de 10,5 à 8 en finale disputée au Club Polo de la Garde Royale à Rabat.



En demi-finale, le Maroc s’était imposé face à l’Arabie Saoudite par 6 à 4, tandis que l’Egypte s’est qualifiée aux dépens de l’Espagne (3-2).



Dans une déclaration à la MAP, le capitaine de l’équipe nationale, Moulay Mohammed Al Mohammadi, a indiqué que « nous dédions le titre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le premier supporter du sport, nous avons remporté la victoire et apporté la joie aux amoureux de l'équipe nationale ».



Il a ajouté que «le match s'est déroulé dans une bonne ambiance sportive. L'équipe égyptienne est une bonne équipe qui a joué de manière organisée et qui dispose d’éléments expérimentés. Remporter le titre de la quatrième édition aujourd'hui sera le prélude pour gagner d’autres titres ».



La sélection nationale qui a pris part à cette édition était composée de Moulay Mohammed Al Mohammadi, Ahmed Al Kadiri, Abdessalam Al Hanafi et Segundo Fernandez Lorenti.



A l’issue de cette compétition, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdellah Alaoui, a remis le trophée au capitaine de l’équipe nationale.



Pour l’édition 2023, le trophée a accueilli 8 équipes, à savoir l’Arabie Saoudite, l’Argentine, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Espagne, les Etats-Unis et le Nigeria, en plus du Maroc, pays hôte.



Cet événement de grande envergure contribuera au développement et au rayonnement de cette discipline sportive équestre au Maroc, tant sur le niveau professionnel qu’amateur, pour in fine faire du Maroc un des leaders de ce sport en Afrique et dans le monde.



Cette approche ambitionne de raffermir l’image et la place du pays sur la scène africaine et internationale au travers d'une organisation inclusive et de référence, visant à positionner le Royaume du Maroc en tant que destination de polo, à développer le tourisme et à créer des opportunités d’avenir pour les joueurs et les amateurs de ce sport.