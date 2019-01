Trois nouvelles recrues pour le CRA

Le Chabab Rif Al Hoceima (CRA) vient de recruter trois nouveaux joueurs dans l’objectif de remédier aux défaillances de l’équipe et se préparer convenablement à la deuxième phase de la Botola pro Maroc Telecom.

Le club rifain s’est ainsi attaché les services, pour le reste du championnat, du milieu offensif espagnol, Martin Bengoa (24 ans) afin "d’améliorer la composition de l’équipe", selon un communiqué posté sur le site web de l’équipe.

Le joueur espagnol, qui évoluait au sein du club de la deuxième division espagnole de Leioa, avait joué pour l’Atletico Bilbao et le Deportivo Fabril.

Le CRA a également signé un contrat couvrant le restant de la Botola avec Hossame Amaanane, milieu de 24 ans de la Renaissance de Berkane. L’équipe compte sur cet ancien joueur du Wydad de Casablanca, du Moghreb de Fès et de l’équipe nationale des locaux pour lui donner un nouvel élan, à la faveur de son expérience.

Le poste de gardien de but n’était pas en reste. Le CRA a signé un contrat de six mois renouvelable avec Adnane El Assimi, ancien gardien de but du Moghreb de Tétouan, de l’Olympic de Safi et de l’équipe nationale locale.

Le Chabab Rif Al Hoceima espère, à travers ces transferts, entamer du bon pied la deuxième moitié de la Botola, dans l’objectif de s’éloigner de la zone de turbulences, selon le communiqué.

Le club est aujourd’hui lanterne rouge du classement général de la Botola Pro Maroc Telecom, avec seulement 10 points au compteur.