Tout le monde encense Hakimi

La pépite du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a choisi le qualificatif "crazy !" pour décrire ce qu'il a ressenti en contemplant le bijou d’Achraf Hakimi contre le Gabon. Pour le replay contre le Malawi, le N°10 des Bleus était très clair: "Hakimi est le meilleur latéral droit au monde". Point.



Tous ceux qui ont vu les deux coups francs du jeune Marocain sont restés émerveillés, d'autant plus que personne n'aurait cru que l'ancien Madrilène a tellement confiance en sa frappe, qu'il allait prendre la décision de récidiver pour placer ce deuxième chef-d’œuvre à la Cristiano Ronaldo, Beckham, Juninho...



"A l'entraînement, je m'essaye toujours à ce type de frappe", a fait savoir le jeune international marocain de 23 ans, en conférence de presse d'après-match contre les Flammes.

"Et lorsque mes efforts sont couronnés de la sorte, je ne peux qu'être heureux", s'est-il réjoui.



Tellement sûr de ses pas, celui qui a été choisi et "rechoisi" à son poste dans les équipes types du monde, réussit à mettre ses buts, alors que son équipe est toujours en difficulté. La première fois pour égaliser et la seconde, non la deuxième car il y aura sûrement une troisième et une quatrième... pour l'emporter face au Malawi et passer en quarts de finale.

"Achraf est un phénomène", a explicitement dit son sélectionneur lors de la même conférence.



"C'est l'un des plus grands talents du monde et l’un des meilleurs joueurs à son poste", a mis en avant le Franco-Bosniaque.



Il a, dans ce sillage, affirmé qu'il a une relation particulière avec lui et il tient à le féliciter pour tout ce qu'il fait pour cette sélection marocaine.



En faisant le tour des grands médias internationaux, Achraf Hakimi est "sur toutes les lèvres".

Le site "Footmercato" a indiqué que Achraf Hakimi profite de la Coupe d'Afrique des nations pour montrer à tous qu'il est très adroit sur coup franc.



"C’est difficile en club, je vais essayer d’en parler avec Leo (Messi) ou Neymar aussi", a ajouté le site qui rapporte des déclarations du Parisien en conférence de presse.



Pour sa part, "L’Équipe" a relevé que Kylian Mbappé n'a pas manqué de souligner la performance et le but vainqueur d'Achraf Hakimi contre le Malawi (2-1), qui a scellé la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la CAN. "Seulement quelques minutes après cette réalisation, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'est montré dithyrambique envers le latéral droit marocain sur son compte Twitter : Achraf Hakimi meilleur latéral droit du monde, bonne nuit les gars", a mis en avant le média français.



"Le numéro derrière le maillot du grand Achraf Hakimi est le nombre de coups francs directs inscrits par le phénomène marocain dans cette CAN. Ce qui s'apparenterait à un éclair de génie contre le Gabon (2-2), est en fait une vraie maîtrise de l'exercice du coup de pied arrêté de la part du défenseur du Paris Saint-Germain", se félicite, pour sa part "Lefigaro".



Le site "Kooora" s'est attardé sur une statistique du réseau "Opta". "Hakimi est devenu le premier joueur à marquer deux buts sur coup franc direct lors d'une édition de la Coupe d'Afrique des nations". Le réseau a indiqué que le Camerounais Jeremy Njitab est le dernier à y parvenir, notamment lors de l'édition 2008 au Ghana, ajoute le site sportif arabisant.

Tout ceci pour dire qu’Achraf Hakimi rentrera à Paris muni de cette arme fatale... Messi et Neymar sont avertis.



Yaoundé. Anouar Afajdar (MAP)