Tournoi féminin de l'UNAF U20: Le Maroc sacré champion

La sélection marocaine féminine de football des moins de 20 ans a remporté le tournoi de l'Union nord-africaine de la catégorie disputé en Tunisie, après avoir battu, samedi, son homologue égyptienne (1-0) dans un match comptant pour la 3e et dernière journée du tournoi.



Le but marocain a été l'œuvre de Noura Nouhili à la 80e+2.

Les Lionnes de l'Atlas, qui ont fait l'essentiel ce samedi, avaient dû attendre l'issue de l'ultime match de la compétition, pour se voir enfin sacrées aux dépens de l'Algérie, à la différence des buts.

Les Algériennes s'étaient imposées cet après-midi devant le pays hôte, la Tunisie, 4-2.



En effet, avant cette dernière journée, trois sélections se présentaient en tête du classement ex aequo avec 4 points chacune et prétendaient au titre. Le Maroc, l'Algérie et l'Egypte se devaient d'être départagés, mais il fallait d'abord sortir vainqueur puis attendre le résultat de l'ultime confrontation.



Les Marocaines finissaient donc premières avec 7 points et un goal-average favorable par rapport aux Algériennes (2e avec 7 points). L'Egypte est troisième avec 4 points, tandis que la Tunisie ferme la marche avec un compteur points resté bloqué à zéro.

Les protégées du Français Anthony Rimasson avaient sorti le grand jeu devant l'Egypte, livrant une prestation digne des plus grandes nations du football féminin.



En première comme en seconde période, les occasions marocaines fusaient de tous les côtés et les coéquipières de Hajer Said dévoilaient un visage encore meilleur que celui du match joué jeudi contre la Tunisie.

Rimasson, qui avait dû composer avec l'effectif à sa disposition pour assurer le turn-over vu le calendrier serré, avait réussi à déployer les bonnes cartes aux bons moments.



Cet après-midi, l'entrée en jeu de Noura Nouhili et Nouheila Titi n'a pas manqué de booster davantage le jeu des lionnes de l'Atlas, lesquelles avaient pourtant pêché par un grand manque de lucidité devant les cages d'une bonne gardienne tunisienne.



Et même en se résignant aux tirs lointains, à l'image du missile de Kawtar Ayet Omar à la 46e, la portière égyptienne Habiba Sabri répondait toujours présente.



En face, les protégées d'Abdelfattah Abbes semblaient résignées à défendre en bloc pour éviter de minimiser la dangerosité des occasions marocaines.



Le coach égyptien lançait Malek Adel à la place de Leila Mohamed pour tenter de se frayer des brèches dans la défense marocaine, la plus solide du tournoi. Et les dernières dix minutes du match marquaient le réveil des égyptiennes qui dans un sursaut d'orgueil parvenaient à trouver des ressources pour tenter de changer la donne.



Il avait fallu attendre les arrêts de jeu pour voir Noura Nouhili à la 80e+2 assommer les Egyptiennes par une belle reprise de volée à bout portant sur une ouverture de Nadia Bousseta. Un but en or qui avait été synonyme de sacre.



Pour rappel, les Lionnes avaient entamé la compétition par un nul face à l'Algérie (1-1), avant de s'imposer devant la Tunisie (3-0) et d'enchaîner par un deuxième succès aux dépens de l'Egypte (1-0).