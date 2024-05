La 18ème édition du tournoi de la Pena Madridista de Casablanca organisé en collaboration avec la Fondation du Real Madrid en vertu d’un accord signé en février 2020, poursuit son bonhomme de chemin.



A l’issue de trois journées de compétition, le 18ème tournoi des garçons de 9 et 10 ans a vu la victoire de l’équipe de la MDJS (9 pts), devant celles de Barcelo (6 pts), AGL (3 pts) et Blancamar (0 pt).



Chez les filles (13 à 17 ans), cette édition est revenue à l’équipe de Juan Ramon Jimenez (7 pts). Elle a devancé les formations de Dar Taliba (5 pts), de Dar Lamima (2 pts) et de Bayti.

La cérémonie de clôture de ce tournoi est prévue ce samedi à partir de 12h30 au sein de l’école Juan Ramon Jimenez à Casablanca.