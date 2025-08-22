Tour d'Europe des stades : L'Italie et l'Allemagne se lancent

Le week-end européen est marqué par le lancement des championnats en Italie et en Allemagne où Naples et le Bayern Munich vont attaquer la saison dans la peau de favoris à leur propre succession.



Accroché en ouverture par Crystal Palace (0-0), Chelsea cherche à débuter véritablement sa saison de Premier League à West Ham durant une 2e journée qui culminera, lundi, avec une affiche Newcastle-Liverpool rendue plus sulfureuse encore en plein psychodrame Alexander Isak.



Le serial-buteur suédois (25 ans) veut forcer son départ à Liverpool mais Newcastle ne l'entend pas de cette oreille. Les Magpies ont fermé la porte et lui refuse de jouer.



Les bourrasques du mercato soufflent moins fort sur Chelsea, mais le récent champion du monde des clubs est attendu au tournant à West Ham. Les Blues ont dépensé beaucoup d'argent pour recruter les buteurs Liam Delap et Joao Pedro, incapables de marquer dimanche dernier.



Erling Haaland, Tijjani Reijnders et Rayan Cherki ont eux marqué les esprits contre Wolverhampton (4-0). Avec ses trois attaquants, Manchester City tentera de prolonger l'élan samedi contre Tottenham à domicile.



Tous deux vainqueurs - sans grande difficulté - lors de la première journée de Liga, le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, et son éternel rival, le Real Madrid, se rendent samedi et dimanche chez deux promus, Levante et Oviedo, pour enchaîner un deuxième succès de rang.



Hasard du calendrier, c'est l'Atlético Madrid, surpris d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (2-1), qui recevra le troisième promu de Liga 2, Elche, samedi pour tenter de lancer sa saison.



A Levante, le Barça pourra compter sur le retour de son buteur vedette Robert Lewandowski, remis d'une gêne musculaire à la cuisse. Mais le club catalan cherche toujours des leviers pour rentrer dans les clous du fair-play financier d'ici la fin du mercato, après être parvenu à enregistrer in extremis ses deux recrues majeures, le gardien de but Joan Garcia et l'attaquant anglais Marcus Rashford.



Naples est attendu au tournant lors de la saison qui commence samedi à Sassuolo, mais l'inattendu champion d'Italie 2025 est ambitieux comme en témoigne son mercato avec l'arrivée de Kevin De Bruyne, 34 ans.



L'Inter Milan se présente comme le principal candidat pour contrarier Naples mais le vice-champion d'Italie et d'Europe est entré dans un nouveau cycle après le départ de Simone Inzaghi pour l'Arabie saoudite. Son successeur, Cristian Chivu, un ancien de la maison, n'a dirigé que 13 matches de Serie A, mais peut compter sur un groupe expérimenté, qui a toutefois fait son âge en fin de saison.



Après une saison 2024-25 très décevante, la Juventus Turin (4e) et l'AC Milan (8e) doivent réagir, tandis que l'AS Rome, désormais entraînée par l'ex-gourou de l'Atalanta Bergame Gian Piero Gasperini, et l'ambitieux Côme de Cesc Fabregas rêvent eux-aussi du podium.



Une semaine après avoir remporté la Supercoupe contre Stuttgart, le Bayern Munich commence la saison 2025/26 de Bundesliga à domicile contre le RB Leipzig, tandis qu'Erik ten Hag passera un premier test avec le Bayer Leverkusen contre Hoffenheim.



Avec un effectif amoindri offensivement par les départs de Thomas Müller, Leroy Sané, Mathys Tel et Kingsley Coman, le Bayern devra avant tout se rassurer. En l'absence de Jamal Musiala, grièvement blessé début juillet et absent plusieurs mois, l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany semble vouloir donner les clés de l'animation offensive à Michael Olise, révélation de la saison passée sur le côté droit et recentré lors de la préparation.



Seule équipe parvenue à titiller le Bayern la saison passée, Leverkusen démarre un nouveau cycle avec à sa tête le Néerlandais Erik ten Hag, et un effectif à rebâtir (plus de la moitié de l'ossature de l'équipe championne en 2024 est partie). Le 32e de finale de Coupe (4-0 contre Grosaspach, pensionnaire de 4e division) n'était qu'une mise en bouche.