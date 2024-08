Tom Cruise. Un trompe-la-mort nimbé de mystère présent en clôture des JO

Trompe-la-mort féru d'adrénaline, l'une des très rares stars à effectuer elle-même ses cascades les plus risquées devait apparaître durant la cérémonie de fin des JO pour effectuer le passage du drapeau olympique d'un côté à l'autre de l'Atlantique, puisque Los Angeles (Etats-Unis) sera la prochaine ville hôte de la compétition en 2028. Film après film, Tom Cruise déroule sa célèbre foulée frénétique et reste capable de défier les franchises de super-héros au box-office sur son seul nom De quoi brouiller encore davantage la frontière entre son image et celle des têtes brûlées qu'il incarne: le policier militaire Jack Reacher, le pilote de chasse Pete Mitchell, ou l'agent secret Ethan Hunt.



Ce dernier, héros de "Mission Impossible", fait presque partie du paysage parisien, depuis le 6e volet de la franchise, "Fallout", tourné dans la capitale française. Avec une course-poursuite à moto, et à contre-sens, sur le rond-point de l'Etoile.



La scène a ajouté à la légende de Tom Cruise, 62 ans, qui cultive depuis plus de 10 ans la discrétion sur sa vie hors caméra, mais est toujours prêt pour des sauts dans le vide ou des embardées en moto, sans doublure.



Sur le tournage de "Top Gun: Maverick", son dernier carton planétaire tourné à bord de véritables avions de combat, Tom Cruise "voulait aller toujours plus bas", confiait le réalisateur Joseph Kosinski à l'AFP en 2022.

Malgré le poids des ans, Tom Cruise cultive une forme insolente.

Film après film, il déroule sa célèbre foulée frénétique et reste capable de défier les franchises de super-héros au box-office sur son seul nom.



L'acteur dit s'inspirer d'une autre icône de Hollywood, l'octogénaire Harrison Ford.

"J'espère que je ferai toujours des films Mission Impossible à son âge", confiait-il l'an dernier au Sydney Morning Herald.



Pourtant, cette fièvre cascadeuse n'a pas toujours monopolisé sa carrière.

Révélé par "Risky Business" (1983), une comédie romantique où il se pavane à moitié nu sur le tube "Old Time Rock and Roll", Tom Cruise est d'abord un acteur touche-à-tout.



Jeune commercial dépassé par l'autisme de son frère dans "Rain Man", vétéran dépressif du Vietnam en chaise roulante dans "Né un 4 juillet", mari déstabilisé par les désirs de Nicole Kidman - sa femme d'alors, dans la vie et à l'écran - dans "Eyes Wide Shut": le comédien a longtemps diversifié sa filmographie, même après les débuts de la saga "Mission Impossible" en 1996.

Il a été nommé quatre fois aux Oscars, dont trois comme acteur, sans jamais rien remporter.



Mais il a failli sombrer dans les années 2000, à cause de faux pas médiatiques et de sa ferveur pour l'Eglise de scientologie, une organisation controversée, acceptée comme une religion aux Etats-Unis mais considérée comme une secte en France.



En 2005, son passage dans le talk-show d'Oprah Winfrey, où il saute plusieurs fois sur le canapé avec un rire maniaque en professant son amour pour Katie Holmes, le transforme en être bizarre aux yeux de Hollywood.



Le studio Paramount, échaudé par les faibles recettes de ses films en salles, s'en sépare.

L'acteur s'est sorti de cette mauvaise passe en réduisant ses prises de parole au minimum et en misant tout sur l'action.



Un pari gagnant qui lui a permis de réintégrer Paramount et d'être désormais loué comme le sauveur de Hollywood, depuis que le deuxième volet de "Top Gun" a requinqué les salles de cinéma après la pandémie de Covid-19.

Introduit au sein de la scientologie par sa première femme, Mimi Rogers, il évite aujourd'hui soigneusement le sujet.



Son implication dans la cérémonie de clôture des JO irrite certaines associations.

D'autant que la scientologie s'est montrée très présente en marge des JO, en distribuant des tracts anti-drogue non loin du Stade de France, près duquel elle a installé ses nouveaux locaux.



"Le simple fait que l'on évoque sa présence est une insulte aux victimes. C'est vraiment un mauvais message", affirme Catherine Katz, présidente de l'Unadfi, une association de défense des victimes de sectes.



Dévoué à ses cascades, l'acteur ne laisse aucune prise à la critique. Seul son passé lointain, avant son divorce avec Katie Holmes en 2012, est connu.

Son enfance a été chahutée, entre le divorce de ses parents et la fréquentation d'une quinzaine d'écoles avant l'adolescence.



Avant d'opter pour la comédie, il a un temps envisagé de devenir prêtre catholique.

De nos jours, tout juste sait-on qu'il possède des résidences en Floride et en Angleterre. Chaque Noël, il envoie des gâteaux au chocolat blanc et à la noix de coco aux célébrités qu'il juge dignes d'intérêt.



Son silence est "un pari que le simple fait d'être Tom Cruise (...) est un attrait suffisant pour que les gens regardent ses films", remarquait récemment le New York Times. "Dernièrement, il a eu la plupart du temps raison." 