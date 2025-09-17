Tirage au sort du 46ᵉ CACC de handball-Maroc 2025

Futsal



L’équipe nationale féminine de futsal a hérité du groupe A de la première édition de la Coupe du monde, à l’issue du tirage au sort effectué lundi à Manille, aux Philippines.

La sélection nationale, championne d’Afrique de la discipline, défiera en phase de poules le pays hôte, les Philippines, l’Argentine et la Pologne.

La phase finale de la Coupe du monde féminine de futsal se jouera du 21 novembre au 7 décembre aux Philippines.

Ci-après les résultats du tirage au sort:

- Groupe A : Philippines, Argentine, Pologne, Maroc

- Groupe B : Espagne, Thaïlande, Colombie, Canada

- Groupe C : Portugal, Japon, Nouvelle-Zélande, Tanzanie

- Groupe D : Brésil, Italie, Iran, Panama.



Judo



Chafik El Kettani a été réélu à l'unanimité président de la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés (FRMJAMA) pour un quatrième mandat, lors de l’assemblée générale élective ordinaire au titre de la saison sportive 2024-2025, tenue dimanche à Casablanca.

Au cours de cette assemblée générale, qui s’est déroulée en présence de représentants du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, du Comité national olympique marocain, des autorités locales ainsi que des ligues et associations affiliées à la Fédération, les participants ont également approuvé à l’unanimité les rapports moral et financier.